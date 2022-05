La elocuente reacción de Teo Gutiérrez tras la eliminación del Cali ante Boca

Boca no sólo clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, sino que lo hizo como primero del Grupo E. La derrota por la mínima ante Deportivo Cali y el empate entre Corinthians y Always Ready le permitió al equipo de Sebastián Battaglia quedar en lo más alto y evitar a rivales fuertes como Palmeiras, River y Atlético Mineiro entre otros. Cuando Piero Maza marcó el final del partido, las cámaras se quedaron con la locura que se desató en la Bombonera, pero un paneo en particular dio mucho que hablar.

Sin lugar a dudas que la presencia de Teófilo Gutiérrez nunca pasa desapercibida, mucho menos cada vez que tiene que enfrentarse al Xeneize, teniendo en cuenta su pasado y su cariño por el Millonario. El capitán del Cali había hablado en la previa y, como de costumbre, metió su folclore en cada declaración que tuvo. Una vez consumado el triunfo del local, las cámaras fueron con la reacción del cafetero.

Brazos en jarra y respirando para salir del ahogo, la cara de fastidio del número 29 no se pudo disimular. No es para menos, a los colombianos les alcanzaba con sumar al menos un punto para seguir con vida y ahora, tras su derrota, se deberán conformar con su pasaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana.