Cuál fue la reacción en Boca al sorteo de octavos de la Libertadores

Luego de un semestre con turbulencias fuertes, Boca vivió su mejor semana en lo que va del 2022: salió campeón de la Copa de la Liga Profesional 2022 en Córdoba y aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores con un buen triunfo ante Deportivo Cali en la Bombonera. Por eso, Sebastián Battaglia festejó como un hincha más al despedirse del público xeneize. Un día después de una victoria vital, en el club de La Ribera asumieron con mesura el resultado del sorteo de la próxima fase, en la que volverán a jugar contra Corinthians.

Boca clasificó a los octavos de final en la última fecha de la fase de grupos y con cierto sufrimiento. Aunque suene contradictorio, el Xeneize finalizó en el primer lugar del grupo E, precisamente por un empate entre Always Ready y Corinthians, su rival en el primer duelo directo de la Libertadores. De esta manera, el equipo de Battaglia enfrentará a un conjunto al que no le pudo ganar en la primera etapa. Sin embargo, esto no fue motivo de alarma puertas adentro, según informaron en TyC Sports.

De acuerdo a lo informado por el canal deportivo, en Boca no creen que haya muchas diferencias con Corinthians, por lo que no ven un claro favorito en la serie. De todos modos, el Xeneize vive un momento totalmente distinto a cuando cayó por 2 a 0 ante el Timao, en un partido en el que no mostró su mejor nivel. El buen juego de la mayoría de los últimos encuentros, el título de la Copa de la Liga y la clasificación a los octavos de final conforman un envión que el club de La Ribera querrá mantener.

Boca y Corinthians tendrán un nuevo capítulo de una historia con mucho picante.

Luego de la derrota en Brasil, Boca empató 1 a 1 contra Corinthians, en un duelo en el que el equipo de Battaglia jugó mucho mejor y mereció más que su rival, un aspecto que predispone bien al entrenador de cara a este cruce. Otro tema que preocupaba antes del sorteo era la distancia de viaje que podría tener el Xeneize pero ser visitante en San Pablo cayó como una noticia positiva en este sentido, considerando que podría haber tocado Fortaleza, ubicado en el norte de Brasil, Colombia o Ecuador.

El cuadro de la Copa Libertadores.

La ida entre Boca y Corinthians se disputará en el Arena Corinthians entre el 28 y el 30 de junio, mientras que la vuelta será en la Bombonera entre el 5 y el 7 de julio. De avanzar, el Xeneize se medirá ante el ganador entre Flamengo y Deportes Tolima, y puede haber un superclásico en una hipotética semifinal.