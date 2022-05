Marcelo explotó contra la dirigencia del Real Madrid a días de la final de Champions: "He sido un p...."

El Real Madrid vive una semana muy especial de un año exitoso que podría terminar de la mejor manera, levantando la decimocuarta Champions League de su historia. En cuanto al aspecto futbolístico, no hay nada más importante que la final de este sábado ante el Liverpool en el Stade de France de París, pero también hay otros temas que todavía retumban entre las paredes de la Casa Blanca, como la trunca llegada de Kylian Mbappé y la despedida de Marcelo, máximo ganador de la historia del Merengue.

Marcelo es una eminencia del Real Madrid. El lateral brasileño llegó al Santiago Bernabéu en noviembre de 2006 con apenas 18 años y se vestirá de blanco por última vez en su carrera después de 16 años, 585 partidos y 35 títulos. Aunque su participación decayó mucho en las últimas temporadas por su edad, estado físico y la presencia de Ferland Mendy en el andarivel izquierdo, el jugador de 34 años se mostró muy molesto con el club en una charla inédita entre él y Luis Vázquez en el banco de suplentes del Merengue.

El Día Después, programa de la cadena Movistar+ muy famoso entre los seguidores del fútbol español, reveló un video de una conversación bastante subida de tono entre Vázquez y Marcelo. En el mismo, se ve como ambos discuten sobre la despedida del brasileño, quien estaba visiblemente enojado con los dirigentes del Real Madrid: "Ya, pero si tú ya hace tiempo que lo tienes claro, no puedes reducir más... Ya, y que no lo sabes", intentó calmar el canterano del Merengue al referente del vestuario de Carlo Ancelotti.

Sin embargo, Marcelo no quería saber nada con calmarse: "Porque el club no me va a renovar... he sido un puto ejemplo", se quejó el brasileño, capitán del Real Madrid desde la salida de Sergio Ramos. Al escuchar la respuesta, Vázquez dice que "no será fácil" el momento de la despedida y se mostró incrédulo ante la confirmación de que el paso del lateral por la Casa Blanca llegó a su fin.

No es la primera vez que grandes ídolos del Real Madrid se marchan por la puerta de atrás. No hay que irse tan atrás en el tiempo para ver como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo e Iker Casillas, tres grandes pilares de la historia madridista, se fueron del club casi de un día para el otro y sin más despedida que una fría conferencia de prensa. Más atrás en el tiempo, Raúl González corrió con la misma suerte y finalizó su carrera entre el Schalke 04, Al Saad de Qatar y el New York Cosmos.

Al igual que su amigo Cristiano Ronaldo, Marcelo tiene la posibilidad de irse del Real Madrid con otra Champions League bajo el brazo, la quinta en su cuenta personal. Sin embargo, el brasileño está decepcionado con el club, tal como se lo hizo saber a su compañero.