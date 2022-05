Suárez recordó el doloroso momento en el que Messi le reveló que se iba de Barcelona

No quedan dudas que la salida de Lionel Messi del Barcelona en agosto del año pasado sorprendió a propios y extraños. Tal es el punto que hasta al propio jugador lo agarró de sorpresa el revés a última hora que derivo en su salida luego de 17 años en el primer equipo del Culé. A casi un año de su salida, Luis Suárez recordó el momento en el que su amigo anunció que armaba las valijas.

"A Messi también le sorprendió su salida del Barcelona. Estábamos de vacaciones y me decía que tenía la firma (del contrato). Cuando llegó el día Antonela le avisa a Sofi, mi mujer, que no renovaba con el Barsa", manifestó el Pistolero en diálogo con El Larguero de Cadena Ser.

Además el delantero que también había emigrado del Baça, añadió: "No le voy a escribir a Leo, le dije. Pero al rato nos pusimos a hablar y me comentó cómo había sido la situación. Estaba triste y decaído. Nos llevábamos muy bien dentro y fuera de la cancha. Hemos hecho mil maravillas".

Para finalizar, se tomó el tiempo de hablar sobre la MSN (Messi, Suárez, Neymar), acaso uno de los mejores tridentes de la historia del fútbol: "¿Ahí están los números no? Ustedes que trabajan de eso... El otro día justo estábamos hablando de eso, no me acuerdo con quien y yo le dije: 'Hicimos ciento y poquito' y me dice: 'No, no. Un año hicieron ciento treinta y algo. ¡Fue un disparate!".