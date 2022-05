Luis Suárez recibió una oferta formal de un equipo que está en la Copa Libertadores

El próximo domingo, cuando Atlético Madrid visite a Real Sociedad en el marco de la última fecha de La Liga, Luis Suárez se despedirá de su paso por el Colchonero. El uruguayo tiene contrato con el club hasta el último día del mes de junio y ya se confirmó que no extenderá su vínculo, por lo cual deberá buscar un nuevo destino de cara a la temporada 2022/23. En las últimas hora trascendió que un club que disputa la Copa Libertadores está interesado en contar con sus servicios.

Según informó el medio brasilero A Bola Emelec de Ecuador ya se contactó con el entorno del Pistolero para acercarle una propuesta formal. El elenco ecuatoriano, dirigido por Ismael Rescalvo, integra el Grupo A del certamen internacional junto a Palmeiras, Deportivo Tachira e Independiente Petrolero. Los Azules ocupan por el momento el tercer puesto y buscarán, el próximo martes, la clasificación a octavos de final.

Actualmente el equipo ocupa la tercera posición en su Grupo y ya tienen el pasaje asegurado a la Copa Sudamericana, aunque no es su principal objetivo. La sexta fecha será de local ante Independiente Petrolero, en un duelo en el que solamente le sirve sumar de a tres. Además, deberá esperar lo que suceda entre el ya clasificado Palmeiras y el Tachira (un empate o triunfo de los brasileros lo depositaría en la siguiente fase).

Otros de los destinos que suenan fuerte para ser los próximos anfitriones del uruguayo es la MLS, aunque no hay ninguna oferta formal hasta el momento. Vía Twitter el periodista Fabrizio Romano aseguró que: "El Atlético de Madrid ya ha confirmado oficialmente que Luis Suárez dejará el club de forma gratuita en junio. Su contrato no será prorrogado. Suárez no considera ofertas de la MLS a partir de hoy, su prioridad es continuar en Europa".

El delantero disputó dos temporadas bajo las ordenes de Diego Simeone luego de haber salido libre del Barcelona. En total, el uruguayo convirtió 34 goles en los 84 partidos que disputó, levantando el torneo de La Liga 2020/21. El pasado fin de semana, en el empate 1-1 ante el Sevilla, tuvo una emocionante despedida en el Wanda Metropolitano.