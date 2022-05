El comentario de Marcone a un posteo de Independiente que ilusiona a los hinchas

Hace tiempo que Iván Marcone reveló que es hincha de Independiente y lo demuestra a menudo en sus redes sociales. La intención del actual jugador del Elche de vestir la camiseta de sus amores en algún punto de su carrera no es motivo de noticia, ya que estuvo cerca de cumplir su deseo en varios mercados de pases. Precisamente, el último verano fue cuando, tal vez, más cerca estuvo de cumplir su sueño de llegar a Avellaneda pero no pudo ser. Con el fin de la temporada de su equipo, el mediocampista hizo un guiño que volvió loco a todos los hinchas del Rojo.

El comentario de Marcone que ilusionó a los hinchas de Independiente.

En el último verano, el Rolfi Montenegro, manager de Independiente, movió los hilos para que se concrete el pase de Marcone al equipo dirigido por Eduardo Domínguez. Sin embargo, la dirigencia del Rojo no estaba dispuesta a comprar el pase del volante de 31 años y el Elche no aceptó la propuesta de préstamo que llegó desde el otro lado del charco. De esta manera, el sueño del ex Lanús, Boca y otros se cayó nuevamente pero él mantiene la ilusión de jugar en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y lo hizo saber en un posteo de Instagram.

Una cuenta partidaria de Independiente en Instagram publicó una captura que muestra que Marcone estará presente en el estadio del Rojo para ver el partido definitorio de Copa Sudamericana que tienen los dirigidos de Domínguez ante Ceará este jueves. El mediocampista no dejó pasar el posteo y comentó: “Yendo no, llegando”.

Cuando su pase a Independiente se cayó, Marcone publicó esta foto con la camiseta del Rojo en Instagram.

Rápidamente, los hinchas de Independiente asociaron el comentario con la posibilidad de que Marcone sea jugador del club de una vez por todas. La ilusión de los simpatizantes es la misma que la del número 5 del Elche pero, por ahora, no se sabe nada al respecto.

Las ganas de Marcone de jugar en Independiente son de público conocimiento pero el Elche probablemente querrá recuperar al menos una parte de los 4 millones de euros que le pagó a Boca por los servicios del ex Arsenal en su momento. De todas formas, soñar no cuesta nada y los hinchas del Rojo volvieron a ilusionarse con la llegada del jugador que siente su pasión al igual que ellos.