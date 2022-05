Los tres jugadores por los que va Independiente para reforzarse: uno en cada línea

Independiente, que la semana que viene se jugará la clasificación en la Sudamericana, buscará reforzarse con el delantero Martín Cauteruccio, el mediocampista Rodrigo Aliendro y el defensor Gabriel Rojas para el semestre próximo.



Cauteruccio fue pretendido en el mercado de pases del verano pero las diferencias económicas entre Independiente y Aldosivi de Mar del Plata lo impidieron. Esta vez, la dirigencia del "Rojo" confía en que se podrá arribar a un entendimiento, debido a que el atacante terminará su contrato en diciembre y podrá irse en condición de libre.



El futbolista de Aldosivi finalizó la Copa de la Liga con nueve goles y en la actualidad es uno de los jugadores más importantes en el conjunto marplatense, que luchará por salvarse del descenso.



Por su parte, Aliendro es uno de los predilectos del entrenador, Eduardo Domínugez, que lo conoce de su paso exitoso por Colón de Santa Fe. La negociación con el ex Atlético Tucumán es más compleja por la cantidad de pretendientes dentro del fútbol argentino (San Lorenzo y Estudiantes de La Plata) y afuera, con ofertas de Chile y México.



El otro apuntado es Gabriel Rojas, de andar irregular en San Lorenzo de Almagro -jugó ocho veces este año- pero todavía está en carpeta y no se hizo ningún ofrecimiento.



Independiente no solamente intentará contratar a estos nombres, ya que Domínguez también solicitó un defensor central zurdo y un mediocampista central.



El "Rojo" se jugará la semana que viene su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Ceará de Brasil, al que deberá vencer por al menos dos goles.