La fuerte “mojada de oreja” de Gallardo a Scaloni: “No me consta que…”

Luego de lo que fue la dolorosa eliminación de la Copa de la Liga Profesional en manos de Tigre, River volvió a presentarse en el estadio Monumental. Con tres bajas por coronavirus (Franco Armani, Tomás Pochettino y Javier Pinola), el Millonario venció 4-0 a Colo Colo y ratificó su posición de líder en el Grupo F de la Copa Libertadores de América. Luego del encuentro y la clasificación a octavos de final, Marcelo Gallardo encaró la conferencia de prensa donde le envió un tiro por elevación a Lionel Scaloni.

Tras ser consultado sobre el viaje de Franco Armani y Julián Álvarez a España, donde la Selección argentina se preparará para enfrentar a Italia, el DT no ocultó su asombro y dejó un importante título. "¿El 25? a nosotros nos toca jugar un partido todavía. No no no. No se que información tenés vos. No sé que información tenés vos, pero nosotros tenemos un partido que jugar todavía. Después del 25 quedarán liberados para poder viajar. No nos consta que tienen pasajes para viajar", soltó.

Si bien River ya aseguró la clasificación y el primer puesto, el Muñeco no quiere dejar nada librado al azar y quiere contar con sus dos figuras para la última fecha del Grupo. El próximo miércoles 25 de mayo, desde las 19, el Millonario recibirá al ya el ya eliminado Alianza Lima en el estadio Monumental.

La Selección argentina se concentrará desde el próximo lunes 23 en la ciudad española de Bilbao en vez de hacerlo en Londres, donde el 1 de junio desde las 16.45 enfrentará a Italia por la Finalíssima entre los campeones de América y Europa, ya que el hotel que habían reservado desde AFA en la capital inglesa no cuenta con disponibilidad de acceso hasta el viernes 27 del corriente.