Jorge Valdivia destrozó al DT de Colo Colo por sus declaración post 0-4 ante River

River goleó 4 a 0 a Colo Colo de Chile por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Libertadores y se metió en los octavos de final como puntero de la zona a falta de un partido. Los goles de Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz, Héctor David Martínez y Esequiel Barco hicieron que el Monumental fuera una fiesta y el equipo de Marcelo Gallardo se llevó todos los aplausos. Mientras tanto, Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, se fue caliente con la derrota y, en conferencia de prensa post partido, señaló a los fanáticos que fueron a alentar al estadio de River como responsables de la caída después de que demoraran el inicio del segundo tiempo.

La reacción de Valdivia ante las declaraciones de Quinteros.

Es que los jugadores colocolinos, al salir al campo de juego para la segunda mitad, debieron pedirles a sus hinchas que se bajaran del alambrado. “Hay un grupo de gente que hace todos los partidos problemas y perjudican al equipo. Hoy demoraron el inicio y no sé si fue uno de los motivos de la desconcentración. Más allá de eso, los verdaderos hinchas son los que no perjudican a su club”, expresó Quinteros.

Las palabras del entrenador argentino no fueron bien recibidas por un referente histórico del club: Jorge Valdivia, importante futbolista de Colo Colo que hoy no está en la institución, se sorprendió con la declaración y apuntó en su cuenta de Twitter. "En serio ???", escribió Valdivia citando la declaración de Quinteros, mensaje al que añadió varios emojis de incredulidad.

En otros mensajes en respuesta a hinchas colocolinos, el Mago aseguró que los futbolistas profesionales no se distraen por la presencia del público sobre las rejas: "No puedo seguir esta 'discusión'. No se cuantas veces jugaste fútbol y algo externó te desconcentro . Y si así fue , no todos somos como tú Saludos", fue una de sus contestaciones.

Igualmente, varios usuarios le señalaron a Valdivia que Quinteros aseguró que el equipo jugó mal y que reconoció sus errores en la conferencia de prensa, a pesar de que esa frase hacía parecer que los grandes culpables de la derrota habían sido los hinchas.