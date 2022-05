El picante posteo de Ibai, fanático del Real Madrid, indignado con Mbappé: "Me estás..."

Ibai Llanos es uno de los streamers más populares en América Latina y, sobre todo, en Argentina, con vínculos con futbolistas como Lionel Messi, Paulo Dybala y Sergio "Kun" Agüero, quien se sumó a streamear con él varias veces. Fanático del fútbol y del Real Madrid, el español mostró su indignación en redes sociales, impaciente por conocer la decisión de Kylian Mbappé: ¿llega o no a la Casa Blanca? ¿Se quedará en Paris Saint-Germain?

Mbappé me estás tocando los cojones y me estás jodiendo la vida. — Ibai (@IbaiLlanos) May 19, 2022

En un mensaje cargado de dramatismo, fiel al estilo Ibai, el streamer expresó: "Mbappé, me estás tocando los cojones y me estás jodiendo la vida". Así, directo y divertido, el español "estalló" por el suspenso. Es que el francés todavía no informó de su decisión sobre pasar al Real Madrid en junio o quedarse en PSG.

En ese contexto, la madre del jugador, Fayza Lamari, explicó a Kora Plus: "Las dos ofertas, la del PSG y la del Real Madrid, son casi idénticas. En el Real, mi hijo tendrá el control de sus derechos de imagen. Ahora esperaremos su decisión... Las dos ofertas no difieren mucho y estamos esperando a que Mbappé elija lo que quiera".

El delantero informaría sobre su decisión después de su último partido de la temporada con el PSG, que se jugará este sábado desde las 16 frente al Metz. Parece que Ibai tendrá que esperar para conocer si su club sumará un nuevo galáctico o si deberá buscar en otro lado. ¿Se termina el tridente con Messi y Neymar?