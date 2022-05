Guillermo Coppola reveló el día que se indignó al ver el estado de Maradona, poco antes de su muerte: “Era imposible de mirar”

Si hay palabra autorizada para hablar sobre la vida de Diego Armando Maradona, sin lugar a dudas que una de ellas es la de Guillermo Coppola. La relación profesional entre ambos nació en el mes de julio de 1985 y duró más de 15 años. El exrepresentante vivió infinitas situaciones junto al mejor jugador de todos los tiempos. Entendiendo esta situación, Coppola le brindó una entrevista al diario La Tercera de Chile y recordó a su amigo y se refirió a los momentos previos a su muerte.

"Sí. Hay decisiones de la justicia fuertes, que marcan. Imputaciones graves. No solo para el doctor (Morla), sino para los que estaban alrededor. De todas maneras, te cuento, yo veo a Diego en el primer partido de la novena edición de la Copa Argentina, en la cancha de Quilmes. Me ve, emocionado. Salimos a la cancha abrazados. Terminó el partido, que ganó Gimnasia 2-0, fuimos al vestuario abrazados. Se reía. Era el Diego que yo conocía. No el mismo, pero divertido...", recordó el exrepresentante del Pelusa.

Además, en contrapunto con lo anteriormente mencionado, añadió: "Semana siguiente. Jugaban Boca y Gimnasia en La Bombonera. Me dijo, “tráeme a tu hija”, por la más chiquita. Voy al vestuario y no era el mismo Diego. ¿Qué pensé? Cancha de Boca, vestuario visitante. Salió a la cancha con Dalma y el hijo de Giannina, Benjamín, su nieto. Yo tengo una platea que nos permitía tocarnos las manos. “Llámame, por favor”, le dije. No era el mismo Diego. Entonces, ¿lo mataron? Es duro. ¿Se preocuparon? Es muy fuerte decir que lo mataron".

Con respecto a lo sucedido el día de su cumpleaños, Coppola soltó: "El 30 de octubre lo vi como cansado. Sale a la cancha de Gimnasia un Diego que no podía caminar, que no podía sostenerse en pie. Eso critico. A aquellos que lo llevaron, que no se supo nunca quienes fueron. Si fue la publicidad, si fue el doctor Morla, quién fue. Al que mostró esa imagen al mundo. Yo ni muerto lo hubiese sacado así".

"La marca es de la familia. Él ya no está. Hasta un porcentaje puedes ceder. Yo lo entiendo así. Ahora, el señor Ceci llegó a Cuba. Un italiano. Nos acompañó en algún momento. Hoy es dueño de la marca. Decidió él. ¿Le apuntaron con un arma para que le diera la marca? Entiendo que no. No lo sé. Después está en uno. ¿Me corresponde o no me corresponde? ¿Tengo derecho o no? Con el doctor Morla hace tiempo que no hablamos. De alguna manera, el diálogo se cortó. Nunca señalé. Yo fui amigo, hermano. No puedo ponerme a hablar de otros que no lo fueron".