La desafiante respuesta de Goycochea a Ruggeri y Cóppola: "Ellos saben dónde..."

Lo que era una vieja pelea por plata que terminó con la relación entre Oscar Ruggeri y Sergio Goycochea, abogados y juicio mediante, volvió con fuerza a los medios desde que en una entrevista radial el exarquero, consultado sobre si iría a comer con el exdefensor, respondió: "No, no tengo ganas. Esta semana no tengo ganas, la semana que viene tampoco (risas). Puede ser que nunca tenga ganas. Fue un gran jugador, campeón de todo, gran capitán. ¿Como persona? No lo sé, es muy difícil (responder), prefiero pasar para evitar polémicas".

Tras la repercusión mediática de esas declaración de Goyco, Ruggeri recogió el guante y aprovechó un espacio del programa de ESPN en el que participa para devolver gentilezas: “No devuelven la plata y uno es el difícil… Ustedes (por sus compañeros) dicen ‘uuuh, uuuh’ porque no tienen ni idea. Ustedes no la sacaron y la pusieron, no era un vuelto. ¿Si era rúcula (dólares)? Era rúcula sembrada del norte al sur del país, la granja completa".

El hecho al que hacía referencia el campeón del mundo en México 86 ocurrió a fines del siglo pasado. El propio Goycochea lo contó en una nota con Clarín en 1999: "Esto es lo que pasó: le pregunté a (Guillermo) Cóppola si tenía la posibilidad de conseguir una plata para mi suegro. Él me dijo que sí y después de unos días, junto con Ruggeri y Pumpido, me contó que iban a invertir ellos. Se hizo un negocio, una hipoteca, no se les pudo pagar y se terminó con un remate donde ellos se quedaron con la propiedad. De amiguismo no se hizo nada. Si bien fue para mi suegro, yo sólo hice el contacto. A la distancia me arrepiento. Pero si hubiera salido bien el negocio, ¿me habrían llamado para repartir los intereses por haber hecho el contacto?".

Quien decidió hablar por primera vez del tema fue Guillermo Cóppola. En Intrusos, el exrepresentante de Diego Maradona dijo: "Me sorprendió lo de Goycochea. No me gustó el tono sobrador, canchero... No me gusta esto porque yo soy el protagonista de esta historia, de esta pelea". Y explicó: "Hubo un préstamo que nunca se devolvió. Es verdad lo que dice Oscar. Hubo intentos y un juicio, te diría. Las cosas pueden salir mal porque un negocio puede salir mal, había una necesidad de Goyco. Yo no cobré ni un peso, soy el damnificado en esta historia. Pero el dinero ya fue, está perdido. Lo que me molesta es la actitud". Y Marcela Tauro, compañera suya en radio, recordó: "Hoy en la radio dijiste que hay '800.000 razones'", en referencia tácita al monto prestado en dólares.

Mientras Cóppola contaba su verdad, la panelista Virginia Gallardo (nada que ver con el DT de River) le leyó un mensaje que le llegó de Goycochea, que le leyó al representante de futbolistas: "La deuda fue cancelada con la propiedad que se puso como garantía, con hipoteca incluida".

Minutos después, Daniel Ambrosino, otro panelista del ciclo de espectáculos de América, puso al aire un fragmento del audio que le mandó Goycochea: "No me interesa hablar, para mí es asunto cerrado. Yo estoy tranquilo, no le debo nada a nadie". Y el periodista agregó: "Es fuerte el audio. En otro momento dice 'saben dónde encontrarme'".

Cóppola, visiblemente enojado, prometió interiorizarse en el tema, de hace ya más de 20 años, para saber si alguien logró recuperar la plata con esa propiedad que se puso de garantía. Parece que habrá más capítulos para esta pelea que empezó en un siglo y sigue en el otro.