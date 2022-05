El increíble motivo por el que Bivol no pudo cobrar la bolsa de la pelea contra Canelo Álvarez

Dmitry Bivol no pudo cobrar la bolsa de 5 millones de dólares ganada en la pelea con el mexicano Saúl Canelo Álvarez y será complicado que pueda recibir el dinero debido a las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania. "No me llegó el pago por la pelea y estamos haciendo todo lo necesario para poder cobrarlo", expresó con resignación.

Bivol reveló que aún no cobró lo acordado con Álvarez a causa de todas las sanciones impuestas a Rusia por el conflicto bélico, que impactan en todos los ámbitos, incluido el deportivo. En este sentido, el campeón mundial de la AMB en los semipesados afirmó: "Es muy complicado liberar ese dinero por las sanciones económicas y políticas a Rusia".

Sin embargo, buscó dejar en claro que Canelo nada tiene que ver con la falta de pago. "Creo que es difícil que me paguen. Nunca había enfrentado este reto porque aún no había llegado. No sabíamos ni pensamos en el futuro porque la situación está cambiando rápidamente. Ni siquiera lo pensé y le dije a mi mánager: 'Vadim, vamos, este será tu dolor de cabeza'", señaló.

El contrato para la pelea por el título de los semipesados contempló que Dmitry Bivol sería el menos beneficiado económicamente. En ese sentido, aseguró la ganancia de USD 2 millones, así como el 30% de las ventas de Pago Por Evento. La cifra total que el pugilista originario de Kirguistán estaría imposibilitado de cobrar rondaría los USD 5 millones. Bivol defendió su título y se habla de una posible revancha con Canelo, aunque el ruso quiere estirar su dominio en la división de los semicompletos.