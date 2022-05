La millonaria bolsa que se llevaron Castaño y Charlo tras el peleón en Los Ángeles

El argentino Brian Castaño perdió el sábado su título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el estadounidense Jermell Charlo, que se transformó en el absoluto rey de la categoría, después de vencer por nocaut técnico en el décimo round de una explosiva pelea celebrada en la ciudad de Carson, condado de Los Ángeles.

Pero más allá del resultado, ambos se llevaron millonarias ganancias. Si bien no se oficializaron los números finales, las estimaciones indican que Castaño embolsó unos dos millones de dólares entre ingresos por la pelea y el Pay Per View (PPV), mientras que el estadounidense se habría quedado con más de cuatro millones.

Castaño, de 32 años, sufrió su primera derrota en 20 peleas como profesional y entregó el cinturón de la OMB que había ganado con su victoria ante el brasileño Patrick Texeira, el 13 de febrero de 2021 en California. "Lamentablmente me enganchó, entró justa esa mano. Mi esquina me gritaba: 'cubrite bien', pero había que meter presión y se dio como se dio. Me tocó ir al piso", dijo Brian.

Charlo (31), con un récord de 35 victorias (19 KOs), 1 derrota y 1 empate, quedó como campeón indiscutido de los superwelters en la Organización (OMB), el Consejo (CMB), la Asociación (AMB) y la Federación (FIB). Eso mismo alcanzaron los estadounidenses Bernard Hopkins en peso mediano (2004); Jermain Taylor, mediano (2005); Terence Crawford, superliviano (2017), el ucraniano Oleksandr Usyk, crucero (2018), el escocés Josh Taylor, superliviano (2021) y Saúl "Canelo" Álvarez, supermediano (2021).