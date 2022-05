La picante chicana de Charlo a Castaño segundos después del pesaje: “Yo lo…”

El boxeador estadounidense Jermell Charlo aseguró este viernes que él hizo famoso argentino Brian Castaño, su rival este sábado en una pelea por el campeonato absoluto del peso superwelter.



"Hoy cuando lo vi a los ojos pensé: yo lo hice famoso, yo lo traje aquí, así que ahora lo golpearé por más tiempo, lo golpearé mucho más que la última vez. Es algo que quiero, lo necesito y no voy a fallar. Voy a empujar y seré muy dominante", dijo Charlo en la ceremonia de pesaje del combate en la que el campeón estadounidense marcó 152,7 libras y Castaño 153,7.



Charlo, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB) y el Federación Internacional (FIB), chocará en el Dignity Health Sports Park de Carson (California) con Castaño, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).



Ambos púgiles empataron en julio del año pasado en un polémico enfrentamiento en el AT&T Center, en San Antonio (Texas) en lo que fue el primer intento de unificar sus títulos de peso superwélter.



El boxeador estadounidense, quien subió al escenario del pesaje con una bandera de su país sobre la espalda, expresó su confianza para no dejar dudas sobre su superioridad sobre Castaño en esta nueva contienda.



"Estoy listo, he trabajado muy duro para esta pelea y les demostraré a todos que me preparé para ganar este campeonato universal", declaró.



El campeón de los títulos en CMB, AMB y FIB aseguró que no dejará margen de dudas en su combate y convertirse en el campeón indiscutible del peso superwelter.



El argentino Brian Castaño se mostró decidido y encaró a Charlo sin eludir la mirada cuando posaron para la tradicional fotografía en el frente a frente.



"Estoy muy contento de estar aquí, en especial por el apoyo del público argentino y de todos los aficionados latinos. Para mí es un honor poder representarlos en esta pelea en la que pondré todo mi corazón", mencionó el sudamericano.



Charlo acumula 34 victorias en su carrera, 18 por la vía rápida, además de un empate y una derrota. Castaño ya ganó 17 combates, 12 por nocaut, y cerró dos peleas más con sendos empates.