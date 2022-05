La furibunda crítica de Farinella a Boca por la que fue tendencia: “Aun ganando por penales, es un…”

En la cancha de Lanús, Boca y Racing disputaron una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. Sin dudas, el partido era el más atractivo del fin de semana, ya que se trataba de dos equipos grandes en una instancia decisiva que tuvo un marco espectacular con las dos hinchadas. El trámite no fue de lo mejor pero la Academia mereció más: fue superior al Xeneize, tuvo más intensidad y las mejores chances pero el equipo de Fernando Gago no logró imponerse en el marcador y el pase a la final se definió desde el punto del penal. Allí, los de Sebastián Battaglia estuvieron más finos y consiguieron la victoria pero esto no lo privó a Leonardo Farinella de arremeter con todo contra el club de La Ribera.

Tal como lo reconoció Battaglia en conferencia de prensa y Jorge Bermúdez en una entrevista con ESPN F10, Boca no jugó bien y tiene muchas cosas para mejorar de cara a la final pero ambos aseguraron que el desarrollo pasó a un segundo plano por la importancia del encuentro. Contrariamente a lo que dijeron los dos representantes del Xeneize, Farinella disparó con munición pesada tras el paso a la final del Xeneize: "Yo creo que tiene muy poco para reprocharse Racing. Le faltó suerte o precisión, lucidez en los últimos metros. Pero Racing en los últimos años tenía muy buenos equipos criticados por defraudar en partidos decisivos y traicionar sus convicciones. Hoy verdaderamente jugó el partido como un equipo grande y fue el único de los dos que lo hizo".

Ese fue apenas el primer proyectil para el juego de Boca por parte de Farinella, que luego redobló la apuesta: "No conozco antecedentes de victorias que sean fracasos. Boca fracasa todo el tiempo, aún ganando por penales. No pateó al arco. ¿A vos te parece que en una semifinal contra Racing Boca sea un equipo que no patee al arco con los jugadores que tienen? Me llama la atención. Felicitaciones a Boca, es finalista en buena ley, pero Racing jugó el partido como debía jugarse".

Como era de esperarse, los hinchas de Boca hicieron tendencia el nombre de Farinella en Twitter. El periodista de TyC Sports explicó que el Xeneize "se puede confundir si piensa que este es el camino" y agregó: "orque hoy Boca ganó y a partir de ahora se construirá un relato de grandeza que no se verifica ni en el juego ni en la postura del equipo y solo se puede sustentar en los penales, que es lo que le vuelve a dar una clasificación a otra final".

Boca jugó mal y los propios protagonistas lo resaltaron pero lo importante salir de la cancha de Lanús con el triunfo y el pasaje a Córdoba en el bolsillo: "Cuando no se juega bien, igual hay que ganar", dijo Bermúdez.