El desubicado posteo de Sebastián Villa tras la grave denuncia en su contra: “Parásitos que…”

"Yo soy figura pública, estoy expuesto a la critica de gente buena, gente humilde, gente estúpida, gente chismosa, gente morona, parásitos que les gusta hacerle daño a otras personas, gente que te dan una crítica constructiva, gente Mala, que no merece...". La letra de Todos quieren a Raymond, canción de Daddy Yankee que Sebastián Villa eligió puntillosamente para la historia con la que anuncia que este sábado estará presente en Boca-Racing, termina diciendo "gente que no merece estar viva". Pero el extracto elegido por el futbolista que horas atrás había sido denunciado por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio hizo que el final de la provocadora estrofa no llegue a escucharse.

El posteo de Villa es mucho más que una simple imagen en la que se lo ve con la camiseta de Boca festejando distintos goles y aparece el anuncio de la semifinal de la Copa de la Liga, con los horarios del partido en Argentina (17hs) y Colombia (15hs).

El posteo de Villa es, por lo pronto, una manera bastante desafortunada de decir "soy inocente", Y es, a su vez, una manera de convetir una gravísima denuncia de una mujer por golpes, violación y hasta intento de homicidio en supuestos "chusmeríos" de los que la opinión pública se sirve para criticarlo.

El posteo de Villa, casualidad o no, se publicó casi al mismo tiempo en que Boca Juniors emitió un comunicado que estratégicamente no anunció en las redes sociales y que apareció colgado en su web oficial. El mismo dice que "el departamento de Inclusión e Igualdad de la institución ya está a disposición por el episodio que involucra a Sebastián Villa", pero no activa el protocolo creado justamente luego de la primera denuncia que recibió el delantero colombiano, allá por 2020, cuando su exmujer lo acusó de violencia de género, en una causa que ya fue elevada a juicio oral. ¿El motivo? La denuncia radicada en los Tribunales de Lomas de Zamora no fue expuesta ante el club, ya sea por parte de la víctima o un tercero con el aval de la víctima. Situación que llama la atención porque el mismo protocolo indica que ese punto no es necesario cuando la denuncia es de "público conocimiento".

Así las cosas, luego de que Villa se declarara inocente en la intimidad del vestuario xeneize y hasta le solicitara a Sebastián Battaglia jugar a pesar de la denuncia que sacudió a todo Boca, todo hace indicar que el futbolista será titular ante Racing.

Como cuando encara a defensores rivales con campo abierto, Sebastián Villa pateó la pelota para adelante. Al igual que Boca.