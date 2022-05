¿Error o una señal? El like de Ángel Di María que ilusiona a un gigante europeo

Ángel Di María no renovará su contrato con el PSG y su futuro, por el momento, es una incógnita. Son muchos los clubes que han consultado condiciones por el futbolista de la Selección argentina quien, en las redes sociales, le puso "me gusta" a la publicación del club más interesado con poder tenerlo en la próxima temporada: Juventus.

El rosarino, en el posteo que muestra la nueva camiseta de la Vecchia Signora, reaccionó con un like y su acción se viralizó en las redes sociales ya que puede tratarse de un guiño hacia el equipo italiano. Días atrás se supo que hubo contactos entre ambas partas y sería el reemplazante de Paulo Dybala quien dejará la institución en junio.

En declaraciones que publica TyC Sports, el Fideo contó que su idea es estar "un año más en Europa y después pegar la vuelta. Pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol y hay que ir año tras año, viendo cómo va todo", expresó sobre futuro y dando a entender que dependerá de muchos factores un regreso a Rosario Central.

En la misma línea siguió: "El otro día le mandé mensaje a Marco Ruben, que se retiró y quedó como máximo goleador del club. Ya ese mensaje hace que la gente empiece a hablar de vuelta y es lo que no me gusta, muchos empiezan con el ‘vendehumo’, ‘por qué no volvés’ y ‘si sos tan hincha…’".

"Pero uno tiene que saber que tiene contratos, que estás en Europa y no es fácil romperlos o dejar cosas de lado por pegar la vuelta. Viene un Mundial en nada, y creo que es mi última chance de poder ser campeón del mundo y es obvio que lo voy a intentar", cerró.