El picante "me gusta" de Marcos Rojo a un posteo que se burló de River: "Los centrales de..."

El batacazo de Tigre ante River en el Monumental dejó caras tristes en Núñez y rostros de inmensa felicidad en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, así como muecas de alegría en La Boca por la eliminación del clásico rival.

El equipo de Gallardo volvió a quedarse rápidamente afuera de una Copa de la Liga, como ya le había pasado en los cuartos de final de la edición 2019 (0-3 y 4-1 con Atlético Tucumán, eliminado por gol de visitante), la segunda fase de la edición 2020 (terminó segundo de Boca en su grupo) y los cuartos de final de la edición 2021 (1-1 con Boca en la Bombonera y eliminación por penales). Y esta vez quedó muy en deuda con el fútbol que suelen entregar los equipos del Muñeco, ya que fue superado por un Tigre que tras un gran arranque en la Primera División cosechaba un punto de los últimos 12 disputados.

Los memes de la eliminación de River no se hicieron esperar, y entre ellos algunos apuntaron a un nuevo error grosero de la defensa millonaria: esta vez Paulo Díaz fue quien regaló la pelota en una salida (como ya lo había hecho González Pirez ante Boca y frente a Platense, aunque en la segunda oportunidad en complicidad con el arquero suplente Centurión) y Facundo Colidio convirtió el obsequio en el gol con el que Tigre hizo pata ancha en el Antonio Vespucio Liberti.

La cuenta de Instagram Un Metro Adelantado publicó una de las bromas dirigidas a los centrales de River. En el posteo se lee un texto que dice "Los errores te hacen más fuerte" y está acompañada por una imagen de un dibujo animado de una persona que rebalsa de músculos y grafica a "los centrales de River".

Entre los miles de "me gusta" que recibió la publicación se destaca uno que originó esta noticia: Marcos Rojo, defensor central de Boca, le dio like al posteo que bromea con los defensores centrales de River. Picante el hombre de la zaga xeneize.

No es la primera vez que el ex Estudiantes y Manchester United chicanea a los colegas de la vereda contraria. Cuando Boca ganó la Copa Argentina ante Talleres en Santiago del Estero, en una entrevista posterior con TyC Sports, al ser consultado sobre si ese título tenía un sabor especial por haber eliminado a River en octavos de final, lanzó: "Seguro, es el clásico rival y esa noche jugamos un gran partido. Y bueno... Una persona me llamó y me dijo que vaya a River porque ahí iba a ganar todo. Pero todo no ganó porque acá ganamos nosotros. ¿Si fue Marcelo Gallardo? No sé, no lo voy a decir. Alguien me dijo que si iba a River iba a ganar todo este año, pero la Copa Argentina la ganamos nosotros".

La referencia de Marcos Rojo era a la polémica originada cuando se conoció que el DT de River se había comunicado con él para ofrecerle sumarse a su equipo, luego de que él le diera su palabra a Riquelme para ir a Boca. Incluso el propio Gallardo prefirió obviar una respuesta cuando le preguntaron si era verdad que había llamado al zaguero xeneize.