¿Boca o Racing? El vidente que predijo el batacazo de Tigre ante River anunció al finalista de la Copa de la Liga

Este fin de semana, Boca y Racing disputarán la semifinal de la Copa de la Liga Profesional en la cancha de Lanús. Mientras Sebastián Battaglia piensa en la entrada de Juan Ramírez como titular y Fernando Gago ultima detalles para enfrentar al club que lo vio nacer como jugador, hay una persona que ya sabe el resultado del partido mucho antes de que Facundo Tello dé el pitazo inicial: el vidente Juan De Dios García.

En los últimos años, los programas deportivos de televisión popularizaron la figura de los videntes y astrólogos que vaticinan los resultados de partidos importantes como superclásicos o en instancias decisivas como la que jugarán Boca y Racing este sábado. En este caso, Juan De Dios se hizo viral tras predecir el batacazo de Tigre sobre River en su cuenta de Tik Tok. En esta ocasión, el vidente peruano tiró las cartas en TyC Sports y dio el ganador de las dos semifinales de la Copa de la Liga Profesional.

Según lo que le dijeron las cartas, Juan De Dios aseguró que el partido entre Racing y Boca será muy peleado y la igualdad persistirá hasta el final, momento en el que la alegría será para la Academia de Fernando Gago. De ser así, esta sería la segunda eliminación consecutiva en semifinales de Copa de la Liga que sufre el Xeneize a manos del conjunto académico.

Antes de dar su vaticinio sobre el Racing-Boca, Juan De Dios tiró las cartas para ver que le decían sobre Juan Román Riquelme: “Aunque le salió éxito y alegría por el as de copas, el cuatro de bastos con dos flores, que quiere decir que este año puede ser que no le favorezcan las cartas, que no aparezcan los triunfos”, dijo el vidente en una predicción un tanto contradictoria.

El video de la predicción del partido entre Tigre y River alcanzó el millón de reproducciones en la cuenta @juandediosvidente de Tik Tok. Hasta Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, se hizo eco del vaticinio del vidente peruano, quien espera un triunfo de Racing sobre Boca y otra victoria del Matador ante Argentinos Juniors, según contó en TyC Sports.