Rondina reveló el crudo comentario que hizo reír a Battaglia cuando se cruzaron en Central Córdoba-Boca: “Le dije…”

El DT de Central Córdoba de Santiago del Estero, Sergio Rondina, pasó por la pantalla de TyC Sports y dejó varios títulos interesantes, sobre todo ligados al Boca de Sebastián Battaglia pero también al River de Marcelo Gallardo.

Rondina se refirió al momento que le tocó enfrentar al conjunto Xeneize: "Cuando jugamos con Boca le dije a Battaliga: 'No sé cómo haces para aguantar'", haciendo referencia a las continuas críticas que recibía en ese momento el entrenador del conjunto de La Ribera.

"Yo creo que está acostumbrado. Él se crió en Boca y sabe como es, quizás a otro técnico lo hubiera superado la situación", completó. Y cerró: "Yo creo que no prendió la tele, radio, no puso nada. Creo que ni abrió la heladera, porque si la abría le decía: 'Se va de Boca Battaglia'", completó entre risas.

Además, Rondina le dejó un palito a Marcelo Gallardo: "Es vivo para declarar, no lo superan nunca a River. Nunca pierde bien. Lo superan pocas veces y no lo dice, no lo reconoce". Sin embargo, aclaró sobre los enfrentamientos contra él: "Me noqueó. me pegó dos piñas y me noqueó", explicó ante la dura caída del conjunto Millonario frente a Tigre por los cuartos de final de la Copa de la Liga.