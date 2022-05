Campazzo habló de todo: su balance en la NBA, el futuro y ¿juega la Americup con la Selección?

La NBA continúa, las semifinales de conferencia están al rojo vivo con partidos espectaculares y cruces picantes entre las principales figuras. Pero con la eliminación de los Denver Nuggets en la primera ronda de los playoffs, Facundo Campazzo paró la pelota, se refugió en su Córdoba natal e intensificó los trabajos de técnica individual con un entrenador argentino especializado en movimientos de ataque y tiro. Sin embargo, su futuro en la liga estadounidense es una incógnita, pero no le escapó al tema en una breve charla con TyC Sports.

Corta pero intensa, la entrevista de Campazzo en la tarde de TyC Sports dejó respuestas interesantes. El base cordobés finalizó su contrato con los Denver Nuggets y será agente libre en el próximo mercado de pases, lo que le permitirá negociar con cualquier equipo de la NBA. Ya hubo algunos rumores en el pasado sobre equipos que estarían interesados en él, pero el 7 decidió mantener la calma.

“Hay que esperar. El 1° de julio se abre el mercado, entonces recién ahí se puede hablar con los equipos interesados. Previo a eso no se puede hacer nada, de hecho la NBA sigue jugando y después de los playoffs viene el Draft (momento en que los equipos eligen a los jugadores jóvenes provenientes del básquet universitario y Europa) y recién ahí se abre el mercado. Por más que mi fuerte no es la paciencia y la tranquilidad, no queda otra que cumplirla”, explicó Campazzo.

Campazzo armará las valijas y dejará los Denver Nuggets después de dos años.

Los equipos de la NBA no pueden hablar con jugadores que tienen vínculos con otros equipos hasta que se abra el mercado, ya que los contratos vencen el 30 de junio y el día posterior se da el inicio del mismo. Si una franquicia entabla una conversación con basquetbolistas en la situación de Campazzo, la liga los multa bajo la ley “anti-tampering” que intenta prevenir que haya preacuerdos entre las partes para que todos estén en las mismas condiciones a la hora de que se abra el período de la agencia libre.

Después de hablar de su futuro, Campazzo habló un poco de su presente en Córdoba: “Estoy bien, intento visitar a todos mis amigos y familiares y paralelamente intento estar entrenando, no frenar. Si bien frene una semana, 10 días, intento seguir con ritmo para llegar bien a lo que tenga que ser, para estar preparado para lo que sea. Estoy entrenando con un par de entrenadores [Mariano Sánchez y Dave Love] para tocar cosas que durante la temporada no practico mucho… Herramientas para mejorar mi ataque que capaz fue mi déficit durante esta temporada [...] Intento ser lo más detallista que puedo en ese sentido, estoy trabajando bien, estoy contento”.

Luego, Campazzo aseguró que está satisfecho con los dos años que estuvo en la NBA, a pesar de que reconoció que tuvo “altibajos, jugando buenos y malos partidos” pero el balance es “positivo”. También, el 7 de la Selección argentina dijo que hará “todo lo posible para mantenerme en la NBA, así que esperar hasta el 1° de julio para ver qué opciones hay”.

La Selección argentina quiere recuperarse del mal trago en Tokio 2020 y Campazzo será uno de los líderes principales de la nueva etapa.

Para finalizar, Facundo Campazzo reveló que tiene muchas ganas de jugar la Americup con la Selección dirigida por Néstor “Che” García: “Tenemos un desafío muy grande luego de la salida de Luis [Scola] y la llegada del Che, así que será muy importante la presencia de todos para seguir con la construcción del grupo que venimos creando hace varios años, la identidad y el modo de juego… Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de que arranque la Selección”.