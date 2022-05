La sincera frase de Luca Vildoza sobre su futuro que preocupa a la Selección argentina

El regreso de Luca Vildoza a la NBA sorprendió a propios y extraños pero también fue motivo de ilusión ya que firmó con los Milwaukee Bucks, el vigente campeón y con altas chances de repetir el título. Incluso, fue motivo de sorpresa hasta para Manu Ginóbili, quien aseguró que no se lo esperaba pero que al base de la Selección argentina “se le abre una muy linda puerta de estar en un equipo con grandes chances de ser campeón y tiene que estar ahí expectante”. En charla con TyC Sports, el marplatense habló de todo y llamó la atención con sus declaraciones sobre el equipo nacional de Nestor “Che” García.

Luego de no poder hacer su debut con los New York Knicks por una lesión en el pie, Vildoza se sometió a un largo proceso de recuperación. Mientras seguía sin equipo, el base regresó al país y entrenó como un juvenil más en el club de sus amores, Quilmes de Mar del Plata: “Disfruté porque estuve con mis amigos, mi entorno, mi familia, en Quilmes. Anímicamente me hizo bien, mentalmente me trajo la paz que necesitaba”, expresó. La primera chance de pisar una cancha nuevamente llegó de la mano de la Selección argentina en una ventana de Eliminatorias para el Mundial 2023. Con miras a la AmeriCup que se disputará en septiembre, el marplatense no pudo asegurar su presencia en el equipo del Che García.

“Todavía no lo analice, realmente quiero ganarme el lugar acá. Tengo el año siguiente no garantizado, pero ellos quieren que me quede a entrenar. Cuando llegué el momento de la selección lo analizaré, pero por ahora mi prioridad es Milwaukee”, dijo Vildoza. El número 6 de los Bucks arribó en marzo a su nuevo equipo, casi al final de la temporada regular por lo que no tuvo mucho tiempo para mostrarse en los entrenamientos ya que en la NBA se acostumbra a tener pocas prácticas grupales dada la cantidad de partidos y viajes que hay por semana.

Vildoza espera su chance desde el banco de los suplentes con los Bucks, que están empatados 1-1 en la serie de semifinales.

Su llegada repentina en plena competencia atentó contra las chances de ganarse un lugar en la rotación en playoffs, pero Vildoza se mostró muy ilusionado con su rol en el equipo: “Es difícil tener minutos ahora, cuando durante todo el año no estuve. Pero sí ellos saben que estoy al cien por cien y en el momento que haya una necesidad estoy ahí para que el equipo confíe en mí. Realmente ellos confían en mí, me lo demostraron en Chicago cuando me tocó entrar y sobre todo estoy disfrutando mucho y entiendo como es la vivencia del mundo NBA desde adentro. Me siento como un niño llegando a Disney”.

Lo cierto es que una pretemporada completa con los Bucks podría ser una gran muestra de compromiso por parte de Vildoza para el equipo con el que se debe ganar el contrato para la temporada. Además, el marplatense aseguró que tanto la gran figura del equipo y de la NBA en general, Giannis Antetokounmpo, como los demás jugadores, cuerpo técnico y dirigentes lo hicieron sentir “como en casa, querido, buen jugador y parte del grupo, como si hubiese estado todo el año”.

Vildoza hizo su debut en la NBA en el Juego 3 de la serie ante Chicago Bulls.

De esta manera, la Selección argentina podría perder a una de sus grandes figuras de cara a la competencia continental, lo cual nunca es una buena noticia. Sin embargo, lo importante para Vildoza era reencontrarse con su juego y estar cómodo en el máximo nivel de la NBA. Como si fuera poco, el marplatense firmó con los Bucks de Antetokounmpo, uno de los máximos candidatos a campeonar: “Ojalá se pueda repetir lo del título, estoy jugando con el mejor jugador del mundo”, afirmó el base que, según contó, pasó por altibajos pero ahora le llegó el momento de disfrutar.