El plan de Campazzo para seguir en la NBA está en marcha: "No es tonto, sabe que..."

La temporada 2021/22 de la NBA no terminó de la mejor manera para Facundo Campazzo. Sin participación relevante durante la segunda parte de la fase regular y con un escenario similar en la serie ante los Golden State Warriors en playoffs, el cordobés encarará su primera “temporada baja”, momento del año en el que finaliza la competencia, como agente libre con la posibilidad de firmar con cualquier equipo o, en su caso, arreglar un contrato nuevo con los Denver Nuggets. Su futuro en la liga estadounidense es incierto y el cordobés sabe qué es lo que debe mejorar para mantenerse en la élite mundial, por eso puso en marcha un plan para mejorar estos aspectos en su Córdoba natal.

Campazzo sabe que debe mejorar su eficacia en el tiro para mantenerse en la NBA.

“El objetivo inicial de Facu es seguir en la NBA. Se verá qué ofertas llegan, aunque ya sabe que hasta julio no se sabrá demasiado. Pero él quiere seguir, intentar jugar al menos una temporada más. Esto no quiere decir que esté confirmado ni mucho menos. Porque si las ofertas son malas, no seguirá”, le contó a Infobae un miembro del círculo íntimo de Campazzo. Con la meta de estirar su estadía en la NBA la mayor cantidad de temporadas posibles, el cordobés contrató a Mariano Sánchez, uno de los mejores entrenadores individuales del país e hijo del reconocido técnico Oscar “Huevo” Sánchez, con quien trabajará principalmente en la eficacia en los tiros de su juego.

En la actualidad y a pesar de que a algunos escépticos no les agrade, la NBA y el básquet en general se rige por el tiro de tres puntos. Campazzo nunca tuvo la eficacia en el triple como una de sus armas principales pero sabe que debe mejorar el pobre 30% de efectividad que tuvo esta temporada si quiere ser un jugador atractivo para los 30 equipos de la liga: “Lo sabe, no es tonto, y va a seguir trabajando mucho en eso en este verano de allá”, le dijeron a Infobae. El tiro fue el principal foco de trabajo que tuvo durante la última semana al lado de Sánchez, que fue vital en la preparación de Luis Scola para el Mundial de China 2019 y tiene experiencia con jugadores NBA como los mellizos Markieff y Marcus Morris.

Como ladero de Sánchez en la preparación de Campazzo estuvo el entrenador estadounidense Dave Love, que publicó una foto junto al entrenador argentino y al base luego de un entrenamiento: “Fue genial trabajar con Campazzo y conectar con el mejor coach de habilidades, Mariano Sánchez”, escribió en Instagram. Un dato no menor: Love es entrenador especializado en tiro y ayudó mucho a Aaron Gordon, compañero del argentino en los Nuggets, en sus inicios en la NBA.

Los trabajos en el tiro serán una constante para Campazzo durante el invierno argentino o verano estadounidense. Sin embargo, el cordobés no dejará de lado a la Selección argentina, ya que está confirmada su presencia en los compromisos por Eliminatorias para el Mundial 2023 ante Venezuela en Puerto La Cruz y Panamá en los primeros días de julio.

Una de las últimas imágenes de Campazzo con la Selección argentina: triste en la eliminación frente a Australia en Tokyo 2020.

Precisamente, julio será un mes clave para Campazzo, ya que a partir del primer día de ese mes se abrirá el mercado de fichajes en la NBA. Por lo general, las primeras jornadas de la agencia libre están dedicadas a las estrellas y mejores jugadores disponibles, por lo que habrá que esperar hasta la segunda o incluso tercera semana de julio para saber qué será del futuro del cordobés. Mientras tanto, el plan para mantenerse en la élite puso primera.