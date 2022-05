El crudo análisis de Enzo Pérez tras la sorpresiva derrota de River: "Cuando pasan estas cosas..."

River perdió con Tigre en el Monumental y quedó eliminado de la Copa de la Liga Profesional. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo una noche con muchos altibajos y su rival lo aprovechó para quedarse con una victoria, para muchos, impensada en Núñez. Y el primero en dar la cara fue Enzo Pérez quien, con mucha sinceridad, analizó lo sucedido y dejó en claro que no fue la mejor noche.

"Regalamos 45 minutos, no entramos en partido. No estuvimos como teníamos que estar y en estas etapas decisivas, cuando pasan estas cosas, te quedás afuera. Ellos tenían dos líneas de cuatro bien marcadas, que no nos dejaban fluir nuestro juego por dentro y nos obligaban a tirar centros por afuera. Nos faltó movilidad, jugar al espacio, lo que sabemos hacer", expresó.

Pérez resaltó que "en el segundo tiempo el equipo mostró otra cara, pero faltó el juego fluido de costumbre". "Pero este equipo de River siempre deja todo dentro de la cancha y la gente lo reconoció con el aplauso del final. Ahora tenemos que reflexionar sobre todo lo que nos pasó hoy y ponernos a pensar inmediatamente en la Copa Libertadores", aseguró.

Además, al ser consultado sobre el error de Paulo Díaz bancó a su compañero: "Paulo tiene experiencia, tiene jerarquía y personalidad, obvio que te sentís golpeado, pero somos un grupo y la responsabilidad es del equipo no de uno solo. Quedamos afuera todos. El grupo va a estar con él".