Un campeón con Boca y Racing anunció su retiro del fútbol: "Logré más de lo que imaginé"

Darío Cvitanich anunció hoy su retiro del fútbol profesional, que se concretará luego del partido que Banfield jugará el próximo martes en el Florencio Sola contra Universidad Católica, de Ecuador, por la quinta fecha del Grupo C de la Sudamericana. "Difícil arrancar a despedirse y encontrar las palabras adecuadas para hacerlo", escribió en Instagram.

En la publicación, que acompañó con fotos de los clubes donde jugó, agregó: "No es un chau, no es un hasta luego, ni siquiera es un hasta siempre. Creo que la palabra más adecuada es gracias. Queda un último partido en el lugar donde empecé y donde terminaré. Seguramente podría y debería ser más extenso en los sentimientos y agradecimientos a tanta gente que conocí y me ayudó, clubes donde me ha tocado estar y momentos únicos que guardaré en mi corazón".

"Pero la vida sigue y hoy los proyectos personales y mi vida familiar hacen que tome esta decisión que viene desde hace tiempo y convencido de que es el momento!!! Entre La melancolía de lo que fue y la incertidumbre de lo que vendrá, pero feliz de haber podido lograr mucho mas de lo que imagine!!", continuó en el posteo que tiene más de 10 mil likes.

Cvitanich, que el lunes próximo cumplirá 38 años de edad (nació el 16 de mayo de 1984 en Baradero, continuó: "Me esforcé, sufrí, gané, perdí, me equivoqué, aprendí, pero sobre todo y finalmente fui feliz". Luego del texto, agradeció a los clubes por los que pasó: Banfield, Boca Juniors, Pachuca (México), Ajax (Países Bajos), Niza (Francia), Miami FC (Estados Unidos) y Racing.