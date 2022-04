La sugestiva decisión de Troglio tras la derrota de San Lorenzo ante Sarmiento

Apenas un triunfo en los nueve partidos que lleva disputados en el torneo, depositan a San Lorenzo a solamente dos puntos de Atlético Tucumán, equipo que ocupa la última posición de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. El Ciclón cayó ante Sarmiento por 2-1 en la noche de este viernes y agudizó su crisis. Tras el resultado adverso Pedro Troglio decidió suspender la conferencia de prensa que estaba programada y mantuvo, en el vestuario, una importante charla con los dirigentes.

En su visita a Junín, San Lorenzo no la pasó bien. El equipo no jugó un buen partido, tuvo un muy mal rendimiento tanto individual como grupal y no mostró ningún tipo de reacción ante el resultado adverso. El mal momento no es solamente deportivo, sino que en lo institucional viene sufriendo también en los últimos años.

Según trascendió, en la reunión que mantuvo Troglio en el camarín junto al presidente Horacio Arreceygor y el secretario Miguel Mastrosimone, no hubo presentación de renuncia por parte del DT, ni pedido para que se vaya de su cargo por parte de la Comisión Directiva de los de Boedo. Lo que si quedó claro, es que hay una fecha límite para conocer el futuro inmediato de Pedro en la institución.

El próximo miércoles, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, San Lorenzo de Almagro se medirá ante Racing de Córdoba, en la provincia de San Luis. El partido comenzará a las 22 y será televisado por la señal de TyC Sports. En caso de no acceder de fase, todo indica que Troglio dejará de ser el director técnico de la institución de Boedo.