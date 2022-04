River recupera a un jugador clave para el domingo

El defensor chileno Paulo Díaz, recuperado de su contagio de covid-19, fue incluido esta noche en la lista de concentrados de River Plate y recuperará su lugar en el equipo en el partido del domingo ante Argentinos Juniors en el Monumental, por la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.



Aunque se especulaba con que Díaz siguiera ausente, el DT de River, Marcelo Gallardo, sorprendió con su inclusión en la lista de citados difundida esta noche y es casi un hecho que jugará.



Más allá del retorno del chileno, Gallardo esperará hasta el mismo domingo al mediodía para definir la formación.



El DT evaluará mañana la recuperación de los futbolistas titulares que jugaron ante Alianza Lima en Perú y Defensa y Justicia para definir si realiza una rotación en el equipo, ya que el miércoles reciben a Fortaleza por la Libertadores.



Para los dos últimos partidos, el "Muñeco" mantuvo la base y los cambios fueron obligados por la vuelta de David Martínez y Esequiel Barco y por la ausencia de Díaz.



De todos modos, una modificación es inevitable para este domingo ya que por la lesión de Robert Rojas tiene la alternativa de jugar con Milton Casco por la derecha y Elías Gómez por la izquierda o en su defecto que ingrese Andrés Herrera.



Díaz, por su parte, que ya había estado un mes sin jugar luego del primer contagio porque los estudios cardíacos posteriores no lo habilitaban a entrenarse, entrará por Jonatan Maidana (fue titular en Perú); y los jugadores que más minutos sumaron en esta primera parte de la temporada y que podrían descansar en algunos de estos partidos son Enzo Fernández, Enzo Pérez, Santiago Simón, Julián Álvarez y el propio Casco.



Asimismo, Braian Romero recibió el alta médica luego de un traumatismo en el tobillo derecho que le impidió jugar en el amistoso ante Huracán y no lo dejó recuperarse ante Defensa y Justicia y Alianza Lima. El delantero regresó a la lista de citados.



El goleador perdió la titularidad el semestre pasado cuando Gallardo empezó a jugar con Julián Álvarez de centro delantero y en esta temporada sólo jugó un partido de titular ante San Lorenzo, por eso acumula sólo 183 minutos y un gol.



En cuanto a José Paradela, también contagiado de covid-19, no fue citado, pero hoy no presentó síntomas y su aislamiento podría culminar entre martes y miércoles de la semana que viene para poder estar disponible en el partido ante Banfield del 17 de abril.



Con respecto a Rojas, en estas horas se conocerá la fecha de la operación de la fractura de tibia y peroné que sufrió en el último minuto de juego del partido del miércoles ante Alianza de Lima.



Rojas, quien se encuentra de reposo con la pierna inmovilizada, estará entre cuatro y cinco meses para volver a entrenar con normalidad a la par de sus compañeros, por lo tanto no volverá a jugar hasta septiembre aproximadamente.



Sobre la posibilidad de contratar un refuerzo, ya que el reglamento lo permite pues no pasó el 70% del torneo, desde River lo descartan ya que hay alternativas como Herrera, Casco e incluso Emanuel Mammana.



Además, si hacen uso de la opción no podrán utilizarla para la Copa Libertadores que recién abre ventana de cambio de lista para la fase de octavos de final, a jugarse luego de la reapertura del mercado de pases.



Con este panorama, el plantel se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza y mañana quedará concentrado para jugar frente a Argentinos en el tercer partido de la seguidilla de nueve juegos programados para el mes de abril.



Los convocados por Gallardo son: Franco Armani, Ezequiel Centurión, Maidana, Díaz, Javier Pinola, Martínez, Leandro González Pírez, Mammana, Casco, Gómez, Herrera, Bruno Zuculini, Fernández, Pérez, Simón, Nicolás de la Cruz, Juan Fernando Quintero, Agustín Palavecino, Tomás Pochettino, Barco, Matías Suárez, Álvarez y Romero.



Luego, entre semana y con cambio de horario, puesto que se juega el miércoles próximo a las 21 y no a las 19 como estaba programado originalmente, River recibirá a Fortaleza por la segunda jornada de la Copa Libertadores.



En otro orden de cosas, este fin de semana River podrá acreditar 3 millones de dólares si es que Jorge Carrascal juega más de la mitad del partido de su equipo, el CSK de Rusia ante el FC Jimki por la fecha 24 de la Premier League.



La contratación del colombiano tenía cómo cláusula que su club estaría obligado a ejecutar una cláusula de compra de 3 millones de euros por el 50% de su pase, a pagar en dos cuotas si Carrascal disputaba al menos la mitad de los partidos oficiales.



Al momento de la firma del contrato por el cual el CSK abonó 300.000 dólares restaban disputarse 14 fechas de la liga rusa y desde entonces, el enganche acumula seis partidos oficiales, con 472 minutos en cancha y un gol.