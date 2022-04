Indignado, Nocioni advirtió al técnico de los Nuggets por su trato con Campazzo: "Esto es una m..."

El básquet argentino sonríe por el fichaje de Luca Vildoza por los Milwaukee Bucks, vigentes campeones de la NBA y firmes candidatos a repetir de la mano de Giannis Antetokounmpo y compañía. Sin embargo, seguidores, exjugadores y protagonistas no hacen a un lado a Facundo Campazzo, que está en un mal momento en Denver Nuggets hace varios meses. A pesar de que se confirmó su lugar en el plantel para los playoffs, el cordobés no tiene minutos de relevancia en los partidos pero reconoció que Michael Malone, su entrenador, lo sigue teniendo en cuenta: “El coach me habla y ayuda mucho para mantenerme alerta y me dice que esté preparado para cuando me toque entrar. Él sabe que no es una situación cómoda para mí”, escribió el 7 en su columna semanal en La Nación.

De ser titular en Playoffs a ser el último suplente: asi fue el trato de Malone con Campazzo.

Desde la llegada de Campazzo a Denver, Malone se convirtió en una especie de enemigo público para los fanáticos argentinos de la NBA ya que muchos consideran que el cordobés merece más participación en el equipo. Uno de los que siempre fue muy crítico con el técnico de los Nuggets es Andrés Nocioni. Ya sea en las transmisiones de ESPN o en sus redes sociales, el Chapu no se guarda nada y esta vez dio su opinión sobre lo que dijo el base con respecto a su entrenador: “Esta es una situación de m… El DT tiene que medir muy bien las palabras o promesas”, escribió en Twitter.

Luego, Nocioni remató el tuit con una anécdota personal de su etapa como jugador en la NBA, más precisamente cuando jugó para los Philadelphia 76ers: “Si no pasa lo de Doug Collins conmigo: me amaba, yo era el mejor para él, pero jugaba cero minutos. Lo odié. La palabra y la sinceridad son determinantes en cualquier ámbito de la vida”, sentenció el Chapu.

Esto es una situación de M… El DT tiene que medir muy bien las palabras o promesas. Si no pasa lo de Doug Collins conmigo: me amaba, yo era el mejor para él, pero jugaba cero minutos. Lo odié. La palabra y la sinceridad son determinantes en cualquier ámbito de la vida https://t.co/jmxFgTrXIq — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) April 7, 2022

Nocioni hizo referencia a su etapa como jugador de los 76ers, su último equipo en la NBA. En los dos años que jugó para el equipo del Amor Fraternal, el Chapu disputó sólo 18 partidos como titular de 65 y, mientras en la primera temporada tuvo más participación, en la última apenas promedió cinco minutos por partido antes de regresar al Baskonia de España.

Más allá de su opinión, Nocioni habla con conocimiento de causa, tanto de la NBA como de Campazzo, con quien compartió plantel en la Selección argentina, Peñarol de Mar del Plata y Real Madrid. Con la exclusión del cordobés en la rotación de los Nuggets, Malone se ganó un bravo enemigo en el Chapu.