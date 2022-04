Qué dijo Robert Rojas tras la terrible fractura: "Vi el video de la lesión; hay que..."

La alegría de los hinchas por la victoria de River ante Alianza Lima no pudo opacar la tristeza y bronca que sintieron por la lesión de Robert Rojas. Cerca del final del partido, el paraguayo sufrió una fractura de tibia y peroné como consecuencia de una durísima patada de Aldair Rodríguez, que fue expulsado por Wilmar Roldán. Desde entonces, la lesión del Sicario es el tema principal de la agenda futbolera y el defensor rompió el silencio sobre la falta que lo alejará de las canchas por varios meses.

“Es la primera vez que me lesiono así de mal. Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos", reconoció el Sicario Rojas, que estará afuera de las canchas por un tiempo estimado entre cuatro y seis meses y será una baja más que sensible para Marcelo Gallardo, que lo considera uno de sus defensores titulares a pesar de la llegada de Marcelo Herrera en esa posición. A su vez, el paraguayo reveló que se animó a ver la jugada de la lesión y dejó una frase al respecto.

“Cuando estaba más tranquilo, vi el video de la lesión. Hay que estar fuerte, no hay otra”, contó Rojas en una entrevista para el programa radial Paraguay Fútbol a lo Grande. Por otro lado, el paraguayo no entró en la polémica de si Rodríguez le hizo un foul con mala intención o si debería sufrir una grave sanción.

Los hinchas de River lamentaron enormemente la lesión de Rojas y le hicieron sentir su cariño al defensor, tal como él mismo lo reconoció y, a su vez, reclamaron por una sanción ejemplar para Rodríguez, autor de la falta que provocó la fractura del paraguayo.