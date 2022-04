Así fue Robert Rojas al aeropuerto para volver a la Argentina con el plantel de River

Cuando restaban solamente un puñado de minutos para que la victoria de River Plate ante Alianza Lima se concretara, llegó la noticia que empañó totalmente lo que fue una gran noche para el Millonario en Perú. La lesión de Robert Rojas golpeó fuerte en el seno íntimo del plantel y no le permitió a los jugadores disfrutar el logro obtenido. Tras varias horas de incertidumbre, la cuenta oficial del club anunció en sus canales oficiales que el paraguayo: "Regresará a Buenos Aires junto a la delegación y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días".

En horas de la mañana de este jueves se pudo apreciar el momento exacto en el que la delegación riverplatense abandonaba el hotel donde pasó la noche. Tal y como se anunció a primera hora, el defensor emprenderá su viaje rumbo a Buenos Aires junto al resto de sus compañeros.

En el momento en el que Rojas cruzó la puerta se lo pudo observar con la pierna derecha inmovilizada a raíz de un vendaje y en muletas. Paso a paso el defensor, con precaución, fue dejando atrás el lugar y se dispuso a ingresar en el auto que tenía como destino el aeropuerto internacional. Con la ayuda de dos colaboradores del plantel profesional, el Sicario logró adentrarse en el vehículo que se retiró rápidamente ante la presencia de las cámaras.

En la noche del miércoles el protagonista de la patada que lesionó a Rojas, Aldair Rodríguez, visitó el hotel para disculparse personalmente por lo sucedido. "No me di ni cuenta, me he quedado muy sorprendido. Justo hablaba con mi esposa, le dije que no se en qué momento pasó eso. No alcé mucho el pie ni nada por el estilo. Lastimosamente son cosas que pueden pasar en el fútbol, estamos expuestos a eso. Vine a disculparme con él y su familia, me imagino que deben estar muy preocupados por la situación", sentenció el peruano.