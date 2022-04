La increíble frase de Aldair Rodríguez sobre su patada que fracturó a Robert Rojas: “Fue una…”

La excursión de River Plate a Perú fue con un sabor agridulce. A lo que suponía que sería una gran alegría por comenzar con el pie derecho en la Copa Libertadores de América 2022 (fue triunfo por 1-0 ante Alianza Lima), se le contrapone la dura lesión que sufrió Robert Rojas. Desde los canales oficiales del Millonario confirmaron que se fracturó la tibia y el peroné. La desafortunada jugada llegó de la mano de Aldair Rodríguez, jugador del elenco peruano. Post partido el delantero se presentó en el hotel donde se hospedó River y dialogó con Javier Gil Navarro, periodista de ESPN.

"Muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve intención de ir. Lastimosamente creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura. Estoy muy arrepentido de la situación que se dio", comenzó el delantero.

"Es una disputa del balón de los dos. Yo no voy ni con la plancha, no alzo el pie de una forma desmedida, ni mucho menos irresponsablemente. Quizás voy con un poco de fuerza, lastimosamente pasó este accidente. Estoy muy dolido con la situación, por eso vengo a pedirle perdón", añadió Rodríguez.

Con respecto al momento de la lesión en el campo de juego, reveló: "No me di ni cuenta, me he quedado muy sorprendido. Justo hablaba con mi esposa, le dije que no se en qué momento pasó eso. No alcé mucho el pie ni nada por el estilo. Lastimosamente son cosas que pueden pasar en el fútbol, estamos expuestos a eso. Vine a disculparme con él y su familia, me imagino que deben estar muy preocupados por la situación".

"Ahora entiendo la calentura de los jugadores de River, yo en el momento no me di cuenta, me alejé por la tarjeta que ya me había sacado el árbitro. Le pido disculpas al equipo, a Rojas y a toda la gente que involucra River. Quiero decirles que fue sin ninguna intención el tema de la lesión", agregó Aldair.

"Tuve una fractura maxilofacial. En una jugada dividida en el aire me cabecearon el rostro. Estuve parado entre cuatro o cinco meses. Fue un tema muy duro en mi carrera, entiendo completamente como se debe sentir mi compañero", sentenció el peruano.