El revelador video sobre la violenta actitud de Aldair Rodríguez antes de fracturar a Robert Rojas

No fue sólo una patada de calentura la que Aldair Rodríguez descargó sobre la pierna derecha de Robert Rojas, fracturándole tibia y peroné, una de las peores lesiones que puede sufrir un futbolista. Desde que ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo por el mediocampista Jairo Concha, en un intento del técnico Carlos Bustos por ir a buscar el empate tras el gol de River, el delantero de Alianza Lima se mostró demasiado vehemente en cada disputa de balón, sin medir las consecuencias que cada entrada podía traer.

El programa de Hugo Balassone en TyC Sports mostró un video revelador que muestra la actitud del atacante peruano desde su arenga al ingresar al campo de juego. A los cinco minutos de entrar a jugar le tiró una patada de atrás a Enzo Fernández cuando el mediocampista millonario ya se había desprendido de la pelota. Dos minutos después directamente fue con los tapones a pisar el tobillo de Juanfer Quintero cerca de su propia área. Ya a los 35' del segundo tiempo le tira una plancha a Enzo Fernández en mitad de cancha. A los 37' va fuerte abajo con Quintero. Y a los 41' llega la patada artera a Robert Rojas.

"Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve intención de ir. Lastimosamente creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura. Estoy muy arrepentido de la situación que se dio", dijo Aldair Rodríguez cerca de la medianoche de Lima, en el hall del hotel donde se encontraba el plantel de River, cuando fue a ofrecerle disculpas a Rojas.

"Es una disputa del balón de los dos. Yo no voy ni con la plancha, no alzo el pie de una forma desmedida, ni mucho menos irresponsablemente. Quizás voy con un poco de fuerza, lastimosamente pasó este accidente. Estoy muy dolido con la situación, por eso vengo a pedirle perdón", agregó el delantero peruano, que inicialmente había sido amonestado por el árbitro Roldán, quien tras ver la gravedad de la lesión del defensor de River decidió cambiar su sanción por tarjeta roja directa.

"No me di ni cuenta (en el momento de la lesión), me he quedado muy sorprendido. Justo hablaba con mi esposa, le dije que no se en qué momento pasó eso. No alcé mucho el pie ni nada por el estilo. Lastimosamente son cosas que pueden pasar en el fútbol, estamos expuestos a eso. Vine a disculparme con él y su familia, me imagino que deben estar muy preocupados por la situación", agregó Rodríguez antes de pasar a ver a Rojas.

Qué dijo Robert Rojas tras la fractura de su tibia y peroné

El defensor de River habló con una radio paraguaya en la mañana del jueves. "Cuando estaba más tranquilo, vi el video de la lesión. Hay que estar fuerte, no hay otra. Es la primera vez que me lesiono así de mal", le dijo Paraguay Fútbol a lo Grande.

"Me pidió disculpas el jugador de Alianza y le dije 'tranquilo, no pasa nada'", contó Rojas sobre su encuentro con Aldair Rodríguez. Y cerró: "Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos".