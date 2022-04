Gonzalo Higuaín desmintió su retiro, anunciado por su padre, con una fuerte frase: "Fue un..."

Este martes arrancó con una noticia que sorprendió a muchos. Jorge, padre de Gonzalo Higuaín, expresó que el Pipita "se va a retirar del fútbol a fin de este año, termina este año y se retira del deporte". Su frase se volvió tendencia en minutos teniendo en cuenta que, más allá de las críticas, se trata de uno de los futbolistas más importantes que dio el país en los últimos años.

Durante todo el día este tema fue tratado en diferentes medios deportivos pero el delantero del Inter Miami irrumpió en escena para desmentirlo: "Fue un malentendido que tuvo él (su padre) conmigo, yo en ningún momento le dije del retiro, se expresó mal, puede pasar. Pero nada tiene que ver con la realidad, yo estoy enfocado en el club, en cumplir el contrato".

"Llegado el momento (de retirarse), si se llega a tomar esa decisión, voy a ser yo el que la comunique, nadie más que yo", agregó. El Pipita, de 34 años, afirmó que lo que digan "otras personas", su padre incluido, "no tiene nada que ver" con lo que diga él. "No es lo que tengo ahora en mi cabeza, en mi cabeza tengo ahora cumplir el contrato y luego veremos lo que es la mejor decisión. Ahora me siento bien, quería aclarar esto", concluyó el exdelantero de Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milan y Chelsea.

Hasta el momento, Higuaín convirtió 352 goles entre todos los clubes en los que jugó y la Selección argentina. Su mejor performance fue en Real Madrid, donde anotó 121 goles. En el Nápoli convirtió 91. El Pipa es el sexto máximo goleador de la historia de la Selección argentina con 32 goles, apenas dos menos que Diego Maradona.

La carrera del Pipita