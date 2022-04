La impensada sentencia de Guardiola tras el tremendo 4-3 al Real Madrid: “Fue igual de…”

Lo que se vivió en la tarde de este martes en el Etihad Stadium fue algo histórico. El espectáculo que brindaron Manchester City y Real Madrid en el partido de ida de una de las semifinales de la UEFA Champions League no se ve muy seguido. Atento a lo que fue el encuentro, Pep Guardiola enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y dejó un particular análisis.

"Fue igual de divertido para nosotros que para los aficionados. Puede que no haya nadie en el mundo que no haya disfrutado de este partido, con estos goles fantásticos. Sí, 4-0 hubiera sido mejor. En los cuentos de hadas, en Marte o en Júpiter sí, pero en los partidos de fútbol, eso no pasa", manifestó el español.

En cuanto a lo sucedido en los primeros 90 minutos, expresó: "Fue un juego fantástico para ambos lados. Hicimos muchas cosas bien, lamentablemente concedimos los goles, pudimos haber marcado más. Jugamos un partido fantástico contra un equipo increíble. También presionaron muy bien, muy fuerte. Estamos muy orgullosos. Esto está a punto de llegar a la final, el fútbol pasa. Vamos a Madrid a ganar el partido".

También, Guardiola elogió a su rival de turno, quien está acostumbrado a jugar este tipo de instancias: "Cuando ambos equipos quieren atacar y tienen calidad para jugar, el fútbol es un espectáculo fantástico. Felicitaciones a Carlo y su equipo, son muy buenos, la amenaza que tienen siempre está ahí. Vimos que podemos estar ahí".

Para finalizar, se refirió a lo que sucederá el próximo miércoles, en el partido de vuelta: "Al Bernabéu tienes que hacer tu partido. Si jugamos como en la segunda parte del Wanda, no tendremos ninguna opción. Queremos vernos en un escenario tan imponente".