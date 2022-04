La llamativa frase de Guardiola sobre el Real Madrid a horas de la semi de Champions: "Si jugáramos contra..."

El de este martes será un partido para alquilar balcones. Por una de las semifinales de la UEFA Champions League, Manchester City recibirá a Real Madrid en el Etihad Stadium, a partir de las 16 (hora de Argentina). En la previa del partido de ida, Pep Guardiola enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y dejó claro su respeto hacia el Merengue y su trayectoria en este tipo de certámenes.

Para comenzar, sin ningún tipo de vergüenza, llenó de elogios a su rival, un viejo conocido: "Será una prueba increíble para nosotros. Es un honor estar en esta instancia. El Real Madrid es un gran equipo", lanzó. Y agregó, llamativamente: "Sabemos que si jugáramos contra su historia, no tendríamos chances".

"Estamos empezando a estar acá de manera más frecuente. Cuando yo empecé, no esperaba estar acá. Pienso las veces que he llegado a esta instancia y veo lo lindo que es. No se puede menospreciar el camino que hicimos para llegar hasta acá. No sabemos si volveremos a estar en ese lugar alguna vez más en nuestras vidas. Por eso hay que disfrutarlo y saber que necesitaremos hacer dos grandes partidos si queremos estar en la final", añadió Guardiola.

Con respecto a la llegada del Merengue a esta instancia, expresó: "Siempre me ha gustado el Real Madrid, desde mi época de jugar o entrenador del Barcelona. De este equipo actual me gustan muchas cosas. La calidad que tienen no es casualidad. Que haya remontado las series ante PSG y Chelsea no es suerte. Todos sus jugadores son muy buenos. En las dificultades, ves a sus jugadores que levantan el dedo y dicen 'acá estamos'. No dan un paso adelante, dan dos".

Para finalizar, enfatizó en el gran presente que atraviesa Karim Benzema en la competencia, donde fue clave ante PSG y Chelsea y, además, acumula 123 goles hasta el momento. "Tendremos que defender muy bien y evidentemente a Benzema, que es un jugador jugador fantástico", sentenció Pep Guardiola.