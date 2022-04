El famoso DT argentino que quiere volver a dirigir y lanzó: “Guardiola tiene mucha prensa”

Sin pelos en la lengua, fiel a su estilo, Daniel Córdoba, más conocido como el Profe, brindó una entrevista con diario Olé en la que no dejó tema sin tocar. El DT, que reveló su deseo por volver a la actividad, recordó sus inicios, su paso por Estudiantes y, también, cuestionó a Pep Guardiola, actual director técnico del Manchester City.

El Profe Córdoba como DT de Independiente Rivadavia

"Guardiola en Barcelona tuvo a la mejor cantera de la historia del club, con el mejor momento de Messi, con los mejores laterales y todos los mejores; en Bayern Munich se fue sin pena ni gloria, y en el Manchester City tiene el mayor presupuesto del mundo, y lleva a los jugadores que quiere, yo quiero ver si Guardiola puede hacer lo mismo en otro equipo. Igual, ojo, lo aplaudo, no lo desmerezco, pero son técnicos que tienen mucha prensa y dejan una gran cantidad de DTs que quieren imitarlos y no pueden porque no tienen los recursos. El fútbol es hacer fácil lo difícil, y para eso le tenés que pedir a los jugadores que hagan lo que saben", manifestó.

También, Córdoba recordó sus inicios como DT, sin haber sido jugador de fútbol profesional: "En el mundo hay otros ejemplos también. Yo creo que uno tiene que ganarse la oportunidad, yo no hice nada para ser técnico pero agarré Estudiantes porque nadie quería agarrar, y después aproveché mi oportunidad. Yo jugué hasta la 4ta pero dejé porque jugar me aburría".

Con respecto a Lionel Scaloni, a quien dirigió, expresó: "Más allá del aprecio que le tengo a él y su familia, estoy convencido de que si sigue con su humildad, su personalidad y carácter de siempre, no le puede ir mal, salvo que sea incoherente. Primer acierto: Aimar, Ayala y Samuel crean un scouting en todo el mundo y encuentran jugadores que hoy son titulares y nadie sabía dónde estaban. Segundo: limpió a los históricos y después les fue dando el lugar a algunos de ellos que tenían un nivel muy competitivo. Tercero: implantó un sistema de juego inteligente, que cuando puede presiona arriba y cuando no, es firme del medio para atrás. Cuarto acierto: en la Copa América, y con Argentina desesperada por ganarla, hizo muy buenos planteos y terminó saliendo campeón. Ya sin esa mochila, el amor entre prensa, Scaloni, jugadores y dirigentes se hizo indestructible y se potenció".

Para finalizar, se refirió a las posibilidades de la Selección argentina de festejar en el Mundial de Qatar 2022: "Y… Francia tiene mucho nombre y mucho recambio, Inglaterra también. Brasil está lleno de estrellas pero juega parecido a Argentina. Creo que la Selección puede estar entre los primeros cuatro, no sé si salir campeón, ojala que sí. Tambien tiene que tener los planetas alineados, y cuando se te alinean los planetas es porque vos hiciste mucho para que pase. Quizás a otra Selección, en la final, otro lateral izquierdo no pifiaba como pifió Renan Lodi, y otro Di María le erraba, son muchas cosas que se unen. Obvio que quiero salir campeón, pero si no se puede, creo que igual Argentina va a quedar muy bien parada a nivel mundial".