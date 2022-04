¿Volantazo de último momento en Boca? un jugador clave no sería titular ante Corinthians

Este martes Boca tendrá una dura prueba que deberá superar si no quiere complicar su futuro en la Copa Libertadores. Visitará al Corinthians, a priori el rival más complejo, y podría no tener a una de sus principales figuras ya que Darío Benedetto no está en plenitud. Pipa salió del duelo con Central Córdoba con una molestia y todo hace suponer que se trata de algo más grave.

"Estoy tranquilo, es solo un calambre y nada más", había dicho el delantero tras la victoria en Santiago del Estero pero el dolor continúa y Sebastián Battaglia esperará hasta último momento para tomar una decisión. En el caso de que el delantero con pasado en Club América no llegue a estar disponible, su lugar lo tomará el juvenil Luis Vázquez.

El duelo de esta noche, que se jugará en San Pablo, es clave para ambos. Si bien los cuatro integrantes del Grupo E tienen tres puntos, si Boca pierde pondría en riesgo su pase a octavos ya que luego deberá jugar en la altura de La Paz ante el peligroso Always Ready, que el jueves recibirá a Atlético Nacional.

Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil, no pasa por el mejor momento futbolístico pero será un examinador de riesgo para el club de la Ribera. El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio Arena Corinthians de San Pablo, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y será televisado por Fox Sports.