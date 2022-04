Diego Díaz hizo otro vivo de Instagram y habló de Morena Beltrán: "Es una chica muy..."

Un paneo del smart TV de su dormitorio, en donde se veía una película pornográfica, fue suficiente para que las redes sociales explotaran de memes y comentarios sobre el particular comienzo del vivo de Instagram de Diego Díaz en la noche del domingo 24.

Un día después, el conductor de TyC Sports volvió a realizar un live, en el que comenzó con una humorada: "No estoy viendo porno, sino la TV Pública. Súper porno...". Acto seguido, comenzó a responder las preguntas de todo tipo de sus seguidores, entre las que se destacaron algunas sobre colegas y excompañeros.

Un follower quiso saber su opinión sobre Morena Beltrán, periodista de ESPN: "Es una chica muy linda y la escucho hablar de fútbol de muy buena manera", contestó Diego Díaz.

Otro seguidor le consultó si siente que le falló a Flavio Azzaro, periodista con quien compartió el aire de TyC Sports en los primeros dos años de No Todo Pasa, hasta que el canal lo echó tras la cobertura del Mundial de Rusia 2018, en medio de denuncias mediáticas de Azzaro, quien dijo que la decisión se habría tomado por sus críticas a Daniel Angelici: "Nada más lejos de esa pelotudez que acabas de decir. No voy a dejar tanta estupidez. No solo que no lo traicioné, sino que al contrario", respondió el exfutbolista de San Lorenzo, Platense, Banfield y Deportivo Riestra.

Sobre Marcelo Tinelli y la crisis de San Lorenzo, dijo: "Le diría que vuelva porque de esta salimos todos juntos". Y consultado sobre los faltazos de Ricardo Centurión a los entrenamientos de su querido Ciclón, dijo: "Lamentablemente desperdició una nueva oportunidad".

También le preguntaron por Mariano Closs, con quien trabajó en radio La Red: "Como relator no hay ninguno como él, sin dudas el mejor. Después me gusta mucho Pipi Novello. Y Latorre es de los mejores comentaristas", remarcó.

Otra de las preguntas fue un clásico: ¿Bianchi o Gallardo? "Gallardo, que hoy tiene una crisis importante de dos partidos...", contestó con una ironía final.

Diego Díaz, picante con Luquitas Rodríguez

Cuando le comentaron que el humorista y streamer Luquitas Rodríguez -dentro de su código de humor- lo había llamado "pajero" en Twitch, Diego Díaz respondió, fiel a su estilo: "No conozco a Luquitas, con todo respeto. No lo conozco y si cree que me conoce lo suficiente para decir eso... No llegaste a Lucas, sos Luquitas Rodríguez...". Luego agregó: "No sabría ni dónde verlo".

Y al final del vivo, ya cerca de la medianoche, Diego Díaz le habló a su gato para dejar un mensaje contundente: "¿Estás enojado con los boludos de Twitter? No hay que enojarse, el que se enoja, pierde", cerró.