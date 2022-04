La pregunta bomba de Battaglia al Consejo de Fútbol de Boca: "¿Riquelme me...?"

La respuesta que dio ante los micrófonos fue la protocolar, la oficial. Consultado sobre si en la reunión con el Consejo de Fútbol de Boca Juniors, de la que participaron Jorge Bermúdez y el Chelo Delgado pero no Juan Román Riquelme, se habló de su continuidad al frente del plantel, Sebastián Battaglia respondió: "No, yo no hablé nada de eso. En ningún momento tocamos ese tema. Creo mucho en los procesos, en trabajar, en seguir buscando la mejor manera dentro de la cancha. Hemos tenido muchos inconvenientes con lesiones y jugadores suspendidos para la Copa y tratamos de acomodarnos de la mejor manera".

Sin embargo la realidad fue otra en el cónclave que el técnico xeneize tuvo con parte del Consejo. Y llamativamente, quien sacó el tema de su continuidad fue el propio Battaglia. "¿Román me quiere echar?", les lanzó Battaglia a los laderos del máximo ídolo de Boca sin anestesia. Fue al hueso, según reveló el periodista Ariel Senosiain en TyC Sports.

"Ayer en la reunión, en la que no estaba Riquelme, Battaglia en un momento dijo '¿Román me quiere echar?', una sensación que puede tener cualquiera. Riquelme igualmente fue a hablar con quien también tenía que hablar en Boca, porque mientras sucedía esa reunión Riquelme estaba hablando con los jugadores", detalló el periodista durante el pase con el programa de Hugo Balassone.

"Si Battaglia llegaba a esa reunión con Bermúdez y Delgado y les sugería que no le encontraba la vuelta, empezaba a despedirse de Boca en esa misma reunión, pero en ningún momento lo dijo. Al contrario. Habló de la misma forma en que había hablado minutos antes cuando dijo esas pocas frases públicas", agregó Senosiain.

Por supuesto que la respuesta a la pregunta de Sebastián Battaglia fue "no". Pero en esa oficina del predio de Boca en Ezeiza ambas partes acordaron que si no aparece el funcionamiento y los resultados no acompañan en los próximos partidos, el técnico no necesitará volver a hacer esa pregunta: él mismo dará un paso al costado.