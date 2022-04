El pícaro tweet de Lewandowski tras conocer el grupo de Polonia con Argentina

Apenas se supo que Polonia sería rival de la Selección argentina en el Mundial de Qatar, las reacciones no se hicieron esperar teniendo en cuenta que su gran figura, Robert Lewandowski, peleó mano a mano con Lionel Messi por el Balón de Oro y el The Best, con algunas frases picantes de parte del delantero del Bayern Múnich.

Ante eso, todos esperaban saber cuál sería la reacción del "9" quien evitó alguna polémica y solamente compartió una pícara publicación en las redes sociales. "¡Argentina, Arabia Saudita, México! Nos vemos en noviembre. No puedo esperar", escribió el goleador quien luego de ganar el premio The Best pegó el grito en el cielo al saber que Messi no lo votó.

"Voté él porque aprecio lo que ha hecho. Messi dijo que me votaría para el Balón de Oro, pero no me votó por The Best. Es su decisión, pero de todos modos, yo gané el premio, así que me resultó más fácil aceptarlo", expresó. Antes, luego de que Leo ganara el séptimo Balón de Oro, el polaco apuntó contra el astro argentino quien había expresado que él también debía recibir el galardón por lo hecho en 2022: "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías".

Los polacos fueron de los últimos en sellar su pase al Mundial de Qatar 2022, ya que vencieron a Suecia en una de las finales del repechaje de la UEFA el pasado martes 29 de marzo. Tiene una rica historia mundialista: sus mejores actuaciones fueron dos medallas de bronce en los Mundiales de Alemania 1974 y España 1982, en el marco de la época dorada del fútbol polaco en los '70 y '80. A pesar de esos buenos resultados, el Mundial de Qatar 2022 será apenas su octava participación mundialista.