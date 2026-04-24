En vivo: Racing, que juega con un hombre menos desde los 5', iguala 0-0 con Barracas en el Cilindro
Racing Club y Barracas Central, separados por apenas un punto, se cruzan en Avellaneda a partir de las 21:30.
Racing empata 0-0 con Barracas Central en un duelo trascendental por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura. El cotejo, válido por la penúltima jornada del primer certamen del año, se juega en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión en vivo del canal TNT Sports.
El partido se abrió con una incidencia: en el primer minuto de juego, el volante Adrián Fernández impactó con el codo al volante rival Dardo Miloc, siendo expulsado cinco minutos después tras la revisión en el VAR.
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