En vivo: Racing, que juega con un hombre menos desde los 5', iguala 0-0 con Barracas en el Cilindro

Racing empata 0-0 con Barracas Central en un duelo trascendental por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura. El cotejo, válido por la penúltima jornada del primer certamen del año, se juega en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión en vivo del canal TNT Sports.