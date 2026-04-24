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En vivo: Racing, que juega con un hombre menos desde los 5', iguala 0-0 con Barracas en el Cilindro

Racing Club y Barracas Central, separados por apenas un punto, se cruzan en Avellaneda a partir de las 21:30.

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Racing recibe a Barracas Central en el Cilindro de Avellaneda.

Racing recibe a Barracas Central en el Cilindro de Avellaneda.

FotoBaires

Racing empata 0-0 con Barracas Central en un duelo trascendental por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura. El cotejo, válido por la penúltima jornada del primer certamen del año, se juega en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión en vivo del canal TNT Sports.

El partido se abrió con una incidencia: en el primer minuto de juego, el volante Adrián Fernández impactó con el codo al volante rival Dardo Miloc, siendo expulsado cinco minutos después tras la revisión en el VAR.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Racing Club vs Barracas Central

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