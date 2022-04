Un exjugador de Boca bancó al DT en medio de las críticas: "Yo muero con Battaglia"

El partido ante Godoy Cruz de este miércoles será el número 36 de Sebastián Battaglia como director técnico de Boca Juniors. A lo largo de su ciclo ha sido criticado constantemente por la irregularidad que muestra su equipo dentro del campo de juego y, además, estuvo en la cuerda floja en más de una ocasión. Tras vencer a River en el superclásico del Monumental aseguró su continuidad en el banco de suplentes. Con respecto a la era Battaglia, una exjugador del Xeneize bancó al DT y dejó clara su postura con respecto a su situación.

Luis Abramovich

Luis Abramovich, quien vistió la camiseta del elenco de la Ribera entre 1986 y 1992, habló con el programa radial ¿Cómo te va?. “Yo muero con Sebastián Battaglia. Ha demostrado momentos buenos de solidez, pero no ha logrado sostenerlos, uno tiene la esperanza de que lo logre. En la Copa son partidos muy cerrados y se puede llegar a buen puerto", manifestó.

Teniendo en cuenta la irregularidad que caracteriza los últimos partidos del Xeneize, Abramovich expresó: "La irregularidad no es algo de ahora. Battaglia tiene que trabajar mucho y seguir moldeando en varios detalles. El tema es que la irregularidad te agarra en medio de las competencias”.

Para sentenciar se refirió al caso de Agustín Almendra, al que dirigió en las inferiores de Boca: “Desde chico era muy decidido en lo que hacía, no dudaba. Siempre fue serio a la hora de trabajar y esforzarse en los entrenamientos No tuve conflictos con Almendra cuando era chico. Uno cuando es entrenador de inferiores pasa a ser un docente y los aconseja no solo en situaciones deportivas, sino de conducta”.