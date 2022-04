Los dos candidatos de Riquelme para suceder a Battaglia que sorprenden a todo Boca

La interna de Boca explotó por los aires. Según informó Hugo Balassone en el mediodía de TyC Sports, la relación entre Juan Román Riquelme y Sebastián Battaglia estaría totalmente “cortada” por diversas razones. Por un lado, el técnico le echa la culpa a la dirigencia por el mal estado del campo de juego ante Always Ready que, según él, provocaron las lesiones de Agustín Rossi y Gabriel Aranda. Por otra parte, Riquelme y el Consejo de Fútbol están disgustados porque no ven reacción en el entrenador y la confianza de los dirigentes al DT está en su punto más bajo.

Sin embargo, Riquelme y el resto de los integrantes del Consejo no serían los únicos que están disgustados con Battaglia. Mientras el CDF ve un entrenador frágil, los referentes tampoco ven en el director técnico alguien que los inspire a la hora de jugar. Varios jugadores están enojados porque el cuerpo técnico no trabaja tácticamente en la semana y hace cambios de posición que no terminan de entender. Por eso, el vicepresidente de Boca tiene dos nombres en carpeta que pican en punta para ocupar el banco de suplentes de la Bombonera.

El lunes por la tarde, Javier Simone había informado que Riquelme tenía dos candidatos para ser el próximo técnico de Boca. Aunque no reveló nombres, uno de ellos trabaja en las inferiores del Xeneize y otro está sin trabajo actualmente. A pesar de que muchos pensaron que se trataba de Hugo Ibarra, el apuntado por Román sería Walter Pico, exnúmero 10 del club de La Ribera y actual entrenador de la Quinta división azul y oro.

Mientras Pico sería la opción más conocida para la casa, el otro candidato no es ajeno a la Bombonera. Según informó Rodolfo “Gringo” Cingolani hace algunos días en TyC Sports y ahora ratificó Simone, el apuntado para Riquelme sería Cristian “Kily” González, extécnico de Rosario Central que renunció a su cargo tras caer derrotado en el clásico de Rosario.

Por otra parte, Simone también aclaró que otro nombre que le gusta a Riquelme es Ricardo Gareca. Más allá de su conflictiva historia con Boca, la llegada del Tigre a Boca tendría una traba evidente: la Selección peruana tiene que disputar el repechaje mundialista frente a Nueva Zelanda para ingresar al Mundial de Qatar 2022.