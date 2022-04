Fuerte revelación de un periodista de Boca: "Riquelme ya tiene dos técnicos apuntados"

Sebastián Battaglia rinde examen todos cada vez que Boca juega, sea por la Copa de la Liga o Libertadores. El DT tuvo un racha de buenos resultado, con victorias sobre Estudiantes y River, pero no logró regularidad para acallar críticas. Sin embargo, al menos hasta ahora, no se había puesto en duda su continuidad y este lunes comenzó a circular una información que sorprendió a todos teniendo en cuenta que afirman que Juan Román Riquelme tiene dos nombres en carpeta para ocupar ese lugar.

Javier Simone, histórico periodista partidario de Boca, invitado al programa de los mediodías de TyC Sports, expresó sin vueltas: "En Boca no se trabaja la parte táctica y el disgusto con el entrenador es generalizado. ¿Cómo se soluciona esto? Cambiando de entrenador. Boca ya tiene dos técnicos apuntados. Uno no está en actividad y el otro está en el club. Entre los dos, Riquelme tiene que decidir. Así como le dio la palabra a Battaglia de que iba a ser el técnico y por eso está, tiene que tomar la decisión firme, aunque no le guste, de decir 'hasta acá llegamos'. No esperar a que se caiga solo". Y agregó: "Los dos técnicos son argentinos: uno está en su casa y el otro está trabajando".

Si bien no dio a conocer los nombres, a juzgar por las palabras de Simone ("uno está en el club"), uno de los dos técnicos apuntados sería Hugo Ibarra, actual entrenador de la Reserva.

Hugo Ibarra, ¿uno de los apuntados por Riquelme para suceder a Battaglia?

Luego de su revelación pusieron en pantalla a los posibles reemplazantes y las placas aparecieron, entre otros, Luis Zubeldía, el Cacique Medina, Gabriel Heinze, que están sin trabajo, Jorge Almirón, Gabriel Milito, Martín Palermo y Fernando Gago, quien atraviesa un gran presente en Racing. Al ver a los posibles "candidatos", Simone irrumpió en escena y tiró por la borda todo lo que dicho. "No están los que yo digo. Es más, de esos hay muchos que tienen la entrada prohibida", cerró.

Para el miércoles próximo ante Godoy Cruz, nuevamente en La Bombonera, por la undécima fecha, Battaglia planea poner el cancha un equipo con todos los titulares como ante Lanús, para rotar recién el sábado, por la duodécima, frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, pensando por supuesto en el compromiso del martes 26 en Brasil ante Corinthians, por Copa Libertadores.