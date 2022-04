El fulminante descargo de Diego Latorre contra los fuertes mensajes de hinchas de River

En las redes se sigue discutiendo el penal que le dieron a River ante Banfield, que fue trascendental para que el equipo de Marcelo Gallardo logre revertir un resultado y -sobre todo- un trámite negativo en el Sur. La mano de Franco Quinteros tras cabecear deficientemente en su propia área no debía ser sancionada porque fue producto de un movimiento natural, pero Darío Herrera, desde el VAR ubicado en el predio de la AFA en Ezeiza, invitó a Echavarría a revisar la jugada, y el árbitro de campo sancionó la pena máxima.

Federico Beligoy, director nacional del Arbitraje, salió al día siguiente a marcar el error ("falló el criterio, de ninguna manera era penal") y decidió parar a Herrera, que iba a comandar el VAR en Boca-Godoy Cruz. Pero varios hinchas de River y algunos periodistas insisten en marcar que fue penal, y para argumentar su opinión citaron el penal que Rapallini le cobró a Ponzio en esa misma cancha por la Copa Maradona 2020. Sin embargo, en aquella jugada el defensor de River no logra cabecear la pelota y levanta claramente su brazo, tal vez en un acto reflejo, para evitar que el balón lo superara, pese a que se iba por la línea de fondo.

Diego Latorre, comentarista de ambos partidos para la TV, destacó acertadamente que el de Ponzio había sido penal pero el de Quinteros no debía ser sancionado de la misma manera. Y los fanáticos millonarios recordaron aquella opinión en la transmisión de hace dos años para marcarle una supuesta "doble vara" que no existió.

Hace 2 años. Mismo penal de Ponzio en River- Banfield. Sin intención,pero le cobraron mano.



Y Latorre dijo lo contrario a lo de hoy pic.twitter.com/q0nkqBfo6r — ARIEL MONZON ( ?????? ?????? ) (@arielmonzon14) April 18, 2022

Atento a los comentarios recibidos en las redes, varios de ellos irreproducibles, el lunes Latorre respondió con una serie de posteos en sus historias de Instagram. "Al público le molesta la neutralidad. Dicen cualquier disparate, pero el que se enoja pierde", publicó junto a un emoji de un abrazo. Y agregó: "Comparan dos jugadas totalmente diferentes con modificaciones en las reglas. ¡Perdónalos!".

Pero ya en martes, Diego Latorre volvió a usar su cuenta en la red social donde tiene más de 300 mil seguidores, para publicar un video hablándoles directamente a los hinchas de River que lo atacaron por sus opiniones: "Estuve revisando algunos comentarios no muy sutiles de la gente. Como siempre sucede, el fanatismo bloquea, ciega, confunde, tergiversa, edita... ¡Edita! Una jugada de Ponzio hace un par de años en cancha de Banfield, que le erra al cabezazo y tira el brazo, tira la mano, fue penal; comparada con la del último fin de semana. No tengo dos criterios diferentes para hablar porque no son las mismas jugadas".

"El que diga lo contrario lamentablemente lo desconoce. Desconoce la intención, desconoce lo que es una jugada así. Puede pasar que lo desconozca, siempre y cuando el fanatismo no bloquee. Saludos", agregó Latorre, como para dar por cerrado el debate en las redes sociales de un penal que no debió ser cobrado, pero aún así sigue siendo analizado.