Arden los Nuggets: los compañeros de Campazzo se pelearon en pleno partido ante Golden State

Las cosas no empezaron bien para los Denver Nuggets de Facundo Campazzo en los playoffs de la NBA. La temporada regular y su clasificación a la postemporada estuvieron sostenidas en el rendimiento superestelar de Nikola Jokic, que espera por su segundo reconocimiento consecutivo como Jugador Más Valioso de la liga, y eso se reflejó en los primeros dos partidos de la serie de primera ronda ante Golden State Warriors: el pívot serbio está claramente extenuado, lo que hace que las chances del equipo dirigido por Michael Malone disminuyan y, por ende, el malestar entre los jugadores explote por los aires, tal como se vio el lunes por la noche.

Denver y Golden State se vieron las caras por segunda vez en el Chase Center de San Francisco y, otra vez, apareció el juego aplastante de Stephen Curry y compañía para sacar de quicio a los compañeros de Campazzo, que apenas vio cancha durante cinco minutos con el partido definido. A partir del segundo cuarto, los Warriors fueron un vendaval imposible de frenar, ya que metieron 70 puntos en 19 minutos desde la mitad del segundo parcial hasta el final del tercero. En el medio del tercer cuarto, la bronca explotó en el banco de los Nuggets: Will Barton y DeMarcus Cousins se pechearon, insultaron frente a frente y tuvieron que ser separados por varios jugadores del plantel. Según la transmisión oficial del partido, la pelea duró casi todo el tiempo muerto pedido por Malone.

No es el primer episodio de este estilo para Cousins en estos playoffs. El pivot suplente de los Nuggets tiene un enorme historial de problemas dentro y fuera de la cancha con árbitros, compañeros y entrenadores. Sin ir más lejos, en el primer partido de la serie, disputado en la noche del sábado, “Boogie” estalló contra los árbitros cuando los Warriors se escaparon en el marcador y su expulsión por doble falta técnica sentenció las pocas posibilidades que tenía el equipo de Campazzo de remontar el encuentro. Como se mencionó anteriormente, este no es un caso aislado ya que el exjugador de Sacramento, Golden State y otros cuenta con 143 faltas técnicas en toda su carrera de la NBA según ESPN. Luego del partido, Monte Morris, uno de los que separó el conflicto, declaró: "No vamos a tener una p... chance si nos peleamos entre nosotros". Por otra parte, el coach Malone entendió la frustración de sus dirigidos pero aseguró que el desafío de Denver es "mantenerse juntos en tiempos adversos".

Jokic fue expulsado a pocos minutos del final de otra derrota de los Nuggets

Para colmo de males, Jokic, muy fatigado y molesto por las nulas chances de Denver ante unos Warriors apabullantes, le dio el cierre a una noche para olvidar: en el último cuarto, el serbio perdió los estribos luego de que los árbitros no le cobrasen una falta y fue expulsado por doble falta técnica a pocos minutos del final.

Aunque la remontada era improbable, esta frustración del mejor jugador de la NBA es la cara de la poca respuesta que tuvieron los Nuggets ante Golden State en estos dos primeros partidos de la primera ronda de playoffs. Mientras todo fluye para los Warriors que recuperaron el mote de candidatos al título, a Denver le costó mucho seguirle el ritmo al trío de Steph Curry, Jordan Poole y Klay Thompson y la serie parece estar muy cuesta arriba. Los próximos partidos entre estos dos equipos serán el jueves y el domingo, ambos como local para Campazzo y sus compañeros que deberán calmarse.