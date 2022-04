El impensado motivo detrás del retiro de Julio Lamas del básquet

Julio Lamas eligió las redes sociales para ponerle fin a su carrera como director técnico de básquet. El ahora exdirector técnico, en otros, dirigió la Selección argentina en dos procesos, el primero entre 1997 y 1999, el segundo entre 2011 y 2014. Su última experiencia fue en la Selección de Japón, lugar al que llegó en 2017. A partir de esta decisión, Lamas eligió las redes sociales para, a través de una emocionante publicación, despedirse luego de una vida junto al deporte.

"Hola a todos! Quiero anunciarles que he decidido retirarme y dejar de dirigir básquet profesionalmente. Atravieso este momento con mucha emoción y el deseo de agradecer. En primer lugar a tres personas: mi mamá, María Vicenta, que me dio todo y me cuidó; León Najnudel, quien me brindó conocimiento y oportunidades con total generosidad; Y Alejandra Rebora, mi compañera, la persona que me apoyó y ayudó siempre. Sin ellos no hubiera sido lo mismo", comenzó el escrito.

Además, Lamas añadió: "Luego, un especial agradecimiento a los clubes y a las federaciones nacionales que me eligieron y confiaron en mí. A sus directivos. A todos los compañeros que tuve en cada uno de los cuerpos técnicos que conformamos. Y al final (pero no al ultimo), a los jugadores, razón central por la que empecé a ser entrenador: para enseñarle a jugar a los pibes de mi club, el Deportivo San Andrés. Ahí fue cuando me enamoré del básquet, de enseñar y de ser parte de un equipo".

Para finalizar, sentenció: "Me despido orgulloso del camino transitado, sabiendo que me dediqué apasionadamente y que di todo de mí en la búsqueda de la mejora constante. No me guardé nada. Es hora de aprender cosas nuevas y trabajar en el deporte desde otro rol".

Felicitaciones por todo Julio! Fue muy lindo transitar buena parte de nuestro recorrido juntos! Abrazo enorme y lo mejor en lo que se viene! uD83DuDC4FuD83DuDC4F — Manu Ginobili (@manuginobili) April 16, 2022

Entre las miles de reacciones y comentarios que recibió en la publicación, el de Emanuel Ginóbili fue el que más se destaco. El recientemente ingresado al Salón de la Fama de la NBA no perdió su oportunidad para despedirse del DT: "Felicitaciones por todo Julio! Fue muy lindo transitar buena parte de nuestro recorrido juntos! Abrazo enorme y lo mejor en lo que se viene!".

¿Se cruza de vereda?

Según trascendió Lamas, reconocido hincha de San Lorenzo (dirigió a la institución y consiguió títulos en el club de sus amores), podría dedicarse al fútbol en esta nueva etapa de su vida. Julio fue quien acercó la propuesta de Abel Balbo para reemplazar a Pedro Troglio en el banco de suplentes del plantel profesional. El exjugador de la Selección tentó al exDT de la Generación Dorada para que formara parte de su cuerpo técnico. Hasta el momento la oferta está en la mesa, pero desde la Comisión Directiva del elenco de Boedo no han tomado ninguna decisión al respecto.