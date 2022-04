La reacción de Campazzo con el técnico de los Nuggets tras su expulsión

La NBA dio vuelta la página de la temporada regular y está enfocada en los playoffs, la fase de eliminación que definirá al campeón en junio. Antes de la finalización de la primera etapa, Michael Malone, entrenador de los Denver Nuggets, decidió darle una oportunidad a Facundo Campazzo de jugar ante Los Ángeles Lakers en el último partido de la fase regular. El equipo estaba clasificado a postemporada, por lo que era una buena chance para el argentino de mostrarse y hacer que su coach cambie de opinión. Sin embargo, lo expulsaron por una dura falta ante Wayne Ellington y, para colmo de males, lo sancionaron por un partido y se perderá el primer partido de la serie ante Golden State Warriors.

Luego de la sesión de fotos oficial para playoffs a la que se sometieron jugadores, cuerpo técnico y directivos, Malone habló para los medios y se refirió a la expulsión de Campazzo y a la amenaza de Ellington al cordobés por redes sociales, lo que valió una multa de 20 mil dólares al alero de los Lakers. Sin ahondar mucho en detalles, el coach de los Nuggets contó una intimidad sobre la reacción del argentino ante su acción.

Mike Singer, periodista de The Denver Post y una de las palabras más autorizadas a la hora de hablar de los Nuggets, informó que Malone contó que Campazzo le envió una carta escrita a modo de disculpas por su expulsión y, a fin de cuentas, por dilapidar la oportunidad que le había brindado luego de una fase regular en la que los minutos en cancha no fueron abundantes para el cordobés.

Mike Singer informó sobre la disculpa de Campazzo con Malone.

Campazzo todavía no habló sobre su expulsión en público y probablemente no se refiera al tema debido a que los Nuggets harán su debut en los playoffs el sábado por la noche, cuando visiten a los Warriors en el Chase Center para el primer partido de la serie de primera ronda. Al igual que la NBA, el cordobés pasó de página de lo que sucedió en la fase regular no sin antes pedirle disculpas a su entrenador, a pesar de que Malone casi no le dio minutos en cancha en la segunda mitad de la temporada.