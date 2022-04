Lapidaria definición del jugador de los Lakers agredido por Campazzo: "Fue una jugada muy..."

El último día de la temporada regular de la NBA dejó tela para cortar, aún cuando este martes por la noche empieza el Play-In, la frase preliminar de los Playoffs. Con muchos equipos ya clasificados a la postemporada y con muchos partidos casi protocolares, varios jugadores tuvieron la oportunidad de mostrar su valía para las rondas eliminatorias o para la próxima temporada. En el primer pelotón estaba Facundo Campazzo, que tuvo minutos de importancia por primera vez en mucho tiempo, pero dilapidó su chance de convencer a Michael Malone, coach de los Denver Nuggets, de que puede ser un jugador útil para la próxima instancia: en la mitad del segundo cuarto, embistió por la espalda a Wayne Ellington y lo expulsaron del partido contra Los Ángeles Lakers.

Esta falta de Campazzo fue considerada como flagrante de grado 2, lo que significa una expulsión inmediata. Ese cortocircuito que tuvo el cordobés luego de recibir una tapa le costó la chance de continuar con el buen partido que había tenido hasta entonces. En un tuit que se viralizó, Ellington amenazó al base de los Nuggets al decirle que le pondrá “mis manos encima” la próxima vez que crucen sus caminos en la NBA. Luego, el alero de los Lakers redobló la apuesta en una conferencia de prensa del lunes por la tarde.

Después del último partido de la temporada regular, todos los jugadores de los Lakers pasaron por los micrófonos en una serie de conferencias de despedida. Por su parte, Ellington fue consultado por la falta de Campazzo y no se guardó nada a la hora de dar su opinión: “Fue una jugada barata y sucia. ¡Qué digo! Fue muy sucia. Gracias a Dios que puedo sentarme aquí hablando con ustedes, porque podría haber sido mucho peor. Eso está en la parte superior de la lista de jugadas que ustedes no deben hacer en la cancha de basquetbol”, dijo el alero y agregó que por momentos tenía la vista muy borrosa y no supo por dónde había venido el golpe del argentino.

La declaración de Ellington sobre el golpe de Campazzo (vía Harrison Faigen)

Mientras Ellington, LeBron James y el resto de los jugadores de los Lakers armaron las valijas ya que no clasificaron a playoffs, Campazzo y los Nuggets se preparan para visitar a Stephen Curry y los Golden State Warriors por el primer juego de la primera ronda de postemporada este sábado por la noche, en lo que será un duelo para alquilar balcones entre el Chef Curry y Nikola Jokic. Por su parte, el argentino está dentro de la lista de Denver para esta nueva fase pero su participación será escasa, tal como sucede desde finales de enero.